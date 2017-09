Arimany ha tornat per quedar-se

El diumenge passat, en el partit entre el Peralada-Girona B i el Lleida Esportiu, va jugar i debutar amb l'equip xampanyer el davanter Joel Arimany. El gironí tornava a jugar amb la disciplina del Girona, amb el seu filial, a Segona Divisió B, després d'estar una temporada cedit al Màlaga, on la campanya passada va jugar amb el seu equip juvenil de Divisió d'Honor, i va deixar bons registres i bones sensacions a l'equip andalús. Durant tota aquesta temporada el conjunt malagueny encara té dret a fer efectiva l'opció de compra que té sobre el futbolista, però Joel Arimany ha tornat a Girona per quedar-s'hi.

«El Girona és el meu club i el fet de tornar a casa sempre ha estat la meva primera opció si sortia de Màlaga», assegurava Joel Arimany, que va jugar tot el partit amb el Peralada contra el Lleida Esportiu i que arriba per reforçar la línia davantera dels xampanyers, una posició amb problemes d'efectius i d'efectivitat. Al quartenc se'l va veure, lògicament, encara fora de lloc en el joc de l'equip d'Arnau Sala, però amb la mateixa fam que mostrava partit rere partit amb el Girona a la Divisió d'Honor juvenil, el seu últim pas a l'entitat blanc-i-vermella abans de tornar a incorporar-se la setmana passada. «Estava entrenant-me amb el Màlaga, però ja feia dues setmanes que no competia als caps de setmana», assegurava el davanter, afegint que en el duel contra el conjunt lleidatà «m'he sentit molt bé, venia amb moltes ganes de jugar, de seguir creixent i d'ajudar al màxim l'equip. Estic aquí per aconseguir els objectius de l'equip».



Una decisió imminent

L'arribada de Joel Arimany al Girona va ser molt ràpida. Amb el pas de les setmanes, aquest estiu, al jugador li van comunicar des del Màlaga «que no comptaria amb els minuts que probablament em mereixia» i li van obrir les portes, sense cap problema, a buscar una sortida. I el gironí de seguida tenia en ment quin hauria de ser el seu destí més imminent. «Ha estat una decisió presa per la meva part i per la del Girona. Després de saber que no jugaria tant com voldria va sortir l'opció de tornar a casa. Tots dos vam posar de la nostra part i el Màlaga també em va obrir les portes a jugar a Segona Divisió B».

L'etapa de futbol formatiu s'ha acabat per Joel Arimany després d'un últim bon any al juvenil del Màlaga i, enguany, estava citat amb l'Atlético Malagueño, que juga una categoria menys que el Peralada-Girona B, a Tercera Divisió. «L'acord s'ha tancat a l'últim moment del mercat, però ha estat una decisió molt ràpida. Tothom hi estava d'acord», ja que gairebé l'endemà d'anunciar-se el fitxatge ja estava jugant amb el conjunt empordanès.



Ambició per ser al primer equip

Tant Pablo Machín com el seu cos tècnic ja saben de les qualitats d'Arimany. El seguien en la seva etapa de juvenil al Girona i, fins i tot, el van fer debutar amb el primer equip. El 24 d'octubre del 2015 Machín li donava minuts en un partit de lliga contra el Saragossa (0-0) i va estar unes setmanes entrenant-se amb el primer equip, cosa que vol tornar a fer amb els gironins a Primera Divisió. «Lluitaré i treballaré a cada entrenament i partit perquè em puguin donar l'oportunitat d'entrenar-me amb el primer equip i, un cop allà, demostrar el que puc fer sobre el terreny de joc», assegurava un ambiciós Joel Arimany, que tornarà a estar amb el Peralada en l'exigent compromís que tenen aquest diumenge al camp de l'Elx, el Martínez Valero.

Del jove davanter gironí en va parlar també el seu nou entrenador, Arnau Sala, que va afirmar que «és un perfil de futbolista que ens anirà molt bé i que ens ajudarà molt. Té un estil de joc molt incòmode per a les defenses rivals i fa una molt bona pressió. Crec que farà un molt bon paper». El tècnic del Peralada ha pogut comptar amb el de Quart tota la setmana per preparar el partit a Elx.