Cinc partits en vint dies

Alegria, molts somriures i un munt d'elogis. El Girona ha gaudit de la primera aturada enfilat al carro de les bones sensacions després d'un inici de temporada que pocs s'esperaven. L'empat contra l'Atlètic de Madrid (2-2), la victòria davant el Màlaga i, sobretot, la bona imatge i el gran futbol de l'equip de Pablo Machín en aquests dos primers partits han permès a equip i entorn passa la setmana de descans sense perdre mai el somriure de la cara. El record de les dues primeres parts contra Atlètic i Màlaga estava molt fresc. Ara, però, un cop superada una aturada de seleccions que ha deixat dos membres de la plantilla (Stuani i Bounou), amb un peu i mig en el Mundial de Rússia del proper estiu, arriben vint dies que posaran a prova la solidesa dels somriures que es dibuixen a les cares. Des d'aquest diumenge, 10 de setembre, fins al divendres 29, en vint dies justos, el Girona té cinc partits de lliga: Athletic Club a San Mamés (diumenge, 10), Sevilla a Montilivi (diumenge,17), Leganés a Butarque (dimecres, 20), Barça (dissabte, 23) a Montilivi i Celta a Balaídos (divendres, 29).

«Som conscients que venen rivals molt competitius i que, a més, jugarem entre setmana. Serà un mes difícil, però intentarem fer tot el que és possible per competir en cada partit», explica el migcampista del Girona Pere Pons, fent referència al partit de Leganés, dimecres 20 de setembre, just abans de rebre el Barça a Montilivi en una cita que deixarà petit l'estadi gironí i el seu nou aforament de 13.500 localitats.

El setembre no serà una prova fàcil per al Girona, però, al vestidor blanc-i-vermell té la moral molt alta i, després de la victòria contra el Màlaga, els jugadors tenen ganes de tornar a competir. «Nosaltres estem en una bona dinàmica i tenim ganes que arribi el cap de setmana per competir i intentar aconseguir el màxim de punts possible», apunta un Pere Pons que no amaga la seva il·lusió per enfrontar-se a l'Athletic Club a San Mamés: «Un partit molt bonic en un camp increïble».

Deixant de banda la història a Primera Divisió d'un club i l'altre, el migcampista de Sant Martí Vell destaca les virtuts de l'equip que Ziganda ha heretat de l'ara tècnic blaugrana Ernesto Valverde: «Posen molta intensitat i tenen jugadors amb molta velocitat i amb un gran remat amb vista a porteria. Serà un partit molt difícil i haurem de donar el màxim».

En aquest inici de lliga, l'Ahtletic Club ha empatat un partit a casa contra el Getafe (0-0) i ha guanyat al camp de l'Eibar (0-1). Cap gol encaixat en les dues primeres jornades. Pere Pons, però, veu el Girona en condicions de puntuar a La Catedral: «Tenim els conceptes clars i venim amb confiança després de dos bons resultats a casa. Estem en condicions de fer un bon partit».