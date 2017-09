El Manchester City estudia emprendre accions legals contra Javier Tebas

El Manchester City ha amenaçat amb emprendre accions legals contra el president de LaLiga, Javier Tebas, per les declaracions que va realitzar en les quals acusava el conjunt anglès de practicar "dopatge financer" amb el sistema de cessions al Girona (Gironès).

City Football Group (CFG), la societat propietària de l'equip de Manchester, va adquirir a final d'agost, al costat de l'empresa de la qual Pere Guardiola n'és propietari i director executiu, el 88,6 % de l'accionariat del Girona, club al qual el conjunt anglès va cedir cinc futbolistes: Douglas Luiz, Marlos Moreno, Aleix García, Pablo Maffeo i Olarenwaju Kayode.

En una conferència a Manchester, Tebes va acusar el City i el París Saint-Germain, clubs amb propietaris d'Unió dels Emirats Àrabs i Qatar, de "dopatge financer" i d'"aprofitar-se dels diners del petroli per aconseguir avantatge sobre la resta d'equips".

El president de LaLiga va insinuar que el club entrenat per Pep Guardiola va modificar el valor dels futbolistes que van ser cedits al Girona per no trencar les regles financeres.

"Les declaracions del senyor Tebas són completament falses i, en part, pura ficció", va assenyalar el City a través d'un comunicat. "Com poden esperar, el Manchester City Football Club i el City Football Group han demanat assessorament legal i actuaran en conseqüència", va prosseguir l'entitat en la missiva.

El Manchester City va ser l'equip de la Premier League que més diners va gastar en el passat mercat de fitxatges estiuenc, en desemborsar 220,5 milions de lliures (240 milions d'euros) en sis futbolistes: Benjamin Mendy i Bernardo Silva (Mònaco), Kyle Walker (Tottenham Hotspur), Ederson (Benfica), Danilo (Reial Madrid) i (Vasco da Gama -cedit al Girona-).

De la seva banda, el PSG s'ha deixat més de 400 milions d'euros en contractacions, si se sumen els 222 milions que va costar Neymar (Barcelona), els 16 milions pagats per Yuri Berchiche (Reial Societat) i els 180 milions que hauran de desemborsar a final de temporada per Kylian Mbappé, qui ha arribat al Parc dels Prínceps en qualitat de cedit amb opció de compra obligatòria.

La UEFA ha obert una investigació sobre els fitxatges del PSG i la possibilitat d'haver trencat el Joc Net Financer (FFP, per les seves sigles en anglès), tot i que encara no ha fet res amb el Manchester City.