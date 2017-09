Ple absolut en el Girona - Barça

I també, una demostració que la visita del Barça a Montilivi està marcada en vermell al calendari des de poc després de l'empat contra el Saragossa que va obrir les portes del Girona a Primera Divisió. Marcat en vermell per futbolistes, per la gent del club i també pels aficionats. El partit es jugarà el dissabte 23 de setembres, a tres quarts de nou del vespre. Encara falten una mica més d'un parell de setmanes i, abans, el Girona té tres partits per jugar: diumenge a Bilbao, la setmana vinent rebent el Sevilla a Montilivi i al camp del Leganés just tres dies abans de jugar contra Messi i companyia. Però al partit del Barça és al cap de jugadors i aficionats. I la prova és prou clara: ahir els socis del Girona varen esgotar totes les entrades disponibles per aquest partit just en el primer dia que els abonats tenien dret a comprar dues entrades per carnet. El preu de les entrades, entre 60 i 120 euros, no va ser obstacle perquè els socis asseguressin amb poques hores que Montilivi viurà el seu primer ple absolut des que s'ha apujat el seu aforament fins a les 13.500 localitats. A partir d'avui, més enllà de les 320 entrades per a l'afició visitant que el Barça vehicularà a través de les seves penyes, l'única opció de comprar una entrada per al Girona-Barça de Montilivi és estar molt atent, i ser el més ràpid, per caçar alguna de les localitats que apareixen a la pàgina web del club cada cop que algun soci allibera el seu seient o, també, quan alguns dels patrocinadors que compten amb paquets d'entrades a la seva disposició confirmen que no les faran servir totes. En qualsevol cas, ahir a la tarda al Girona ja parlaven que «tècnicament» les entrades estan esgotades.

Amb una mica més de 7.000 socis, el Girona va establir un dret preferencial per al Girona-Barça que permetia als Fans que no s'han pogut fer abonats (uns 700) comprar dues entrades a partir de dimarts i als socis dues per carnet des d'ahir a les nou del matí. A mig matí d'ahir, i sense que es formessin gaires cues a les oficines, la venda per internet ja havia despatxat totes les entrades de gol sud i tribuna, a la tarda es varen acabar les de gol nord i només en quedaven un grapat a la nova zona de preferent coberta. Cap al vespre, gràcies a uns compromisos que el club va poder alliberar, varen tornar a aparèixer una dotzena d'entrades a gol sud que, de manera ràpida, també varen tornar a ser comprades.

A grans números, tot i que el club no dona xifra oficials del paquet d'entrades que van a compromisos de club i patrocinadors, el Girona va vendre entre ahir i abans-d'ahir al voltant de cinc milers d'entrades que, al cent per cent, varen anar a parar a compradors que eren o socis o fans registrats. Una manera que, en principi, hauria d'assegurar que el dissabte 23 de setembre, l'equip de Pablo Machín es trobi amb un estadi ple i, de manera molt majoritària, amb seguidors locals i no pas amb aficionats o penyes del Barça que haurien pogut acceidir molt més fàcilment a les entrades si no s'hagués determinat aquest dret preferencial per a socis i fans del Girona. Teòricament, la venda d'entrades per al públic en general hauria de començar el dimarts vinent, 12 de setembre, però aquell dia és complicat que hi hagi gaires entrades a la venda si no hi ha un gran, i inesperat, alliberament d'entrades per part de molts socis, que n'hi hagi cap de disponible.

El ple absolut contra el Barça serà, lògicament, la millor entrada de la temporada perquè en el partit de l'estrena, contra l'Atlètic de Madrid, hi havia 11.511 espectadors; i contra el Màlaga una mica menys de 10.000. El club també espera una molt bona entrada el diumenge de la setmana vinent contra el Sevilla. Per al duel contra els andalusos encara queden moltes entrades a la venda, sobretot a gol nord, però, per exemple, ja no n'hi ha gairebé cap de disponible a tribuna. La venda de les entrades per aquest Girona-Sevilla (dimenge 17, 16.15) és lliure i tant socis com aficionats en poden comprar lliurement tant a través de la pàgina web com anant a les oficines del club.