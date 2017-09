Fa 4 anys de l'última derrota amb Trujillo Suárez d'àrbitre

Si les estadístiques estan per alguna cosa, aquestes diuen que Daniel Jesús Trujillo Suárez no és pas un mal àrbitre per al Girona. És l'encarregat de xiular el partit de demà al camp de l'Athletic, en el que serà la dotzena vegada que li toqui dirigir un duel dels blanc-i-vermells. En els onze precedents restants, entre la Segona Divisió A i la Segona B, els resultats han estat bastant favorables als catalans. Tant, que el Girona només ha perdut dos cops amb Trujillo Suárez al camp; l'últim, ara fa quatre anys.

Va ser el mes de setembre del 2013, al camp del Còrdova i per 2-0. Aquell dia, David Juncà va acabar expulsat. L'altra desfeta va arribar el 2009, al camp del Llevant i per 3-2. La resta de resultats són prou positius. Per començar, 5 victòries: 3-2 contra l'Elx el curs 09/10; 0-3 a Vallecas el mateix any; 4-0 davant el Lugo la temporada 12/13; 0-3 a Huelva en la 14/15 i 0-1 a Osca en l'exercici 15/16. A tot això se li han de sumar 4 empats. Un d'ells, el primer, un 2-2 a Badalona en l'últim any a Segona B abans de fer el salt. Dues dades més curioses: amb Trujillo Suárez, el Girona ha guanyat els dos últims partits a fora i en fa cinc que no encaixa cap gol.