Ramalho: «Tornar a Bilbao és molt especial»

El partit d'aquest diumenge entre l'Athletic Club i el Girona serà molt emotiu per al defensa gironí Jonás Ramalho, que aquest matí ha explicat que es troba emocionat davant la possibilitat de jugar contra l'equip en el qual va créixer.

"Per a mi tornar a Bilbao és molt especial. És el club en el qual m'he format com a jugador i serà molt especial poder tornar i gaudir de San Mamés", ha emfatitzat.

El central, que va arribar a jugar tretze partits amb el primer equip de l'Athletic abans de recalar a Montilivi, ha destacat la dificultat de jugar en un estadi com San Mamés: "És un camp molt difícil. Moltes vegades guanyen partits perquè la gent pitja molt".

El '4' del Girona també s'ha referit a les molèsties que pateix el davanter bilbaí Aritz Aduriz, que pot perdre's el partit d'aquest diumenge: "Si al final no juga serà millor per als que juguem enrere. És un jugador boníssim i és un referent en l'atac de l'Athletic".

Preguntat pel bon arrencada de la lliga del Girona, el defensa de Barakaldo ha remarcat que l'equip ha de seguir sent ambiciós: "Abans de començar la lliga haguéssim signat fer 4 punts de 6. Hem demostrat que podem lluitar per ser un equip de Primera divisió i ara hi ha és anar a San Mamés a pels 3 punts".

Jonás Ramalho, que encara no ha tingut minuts oficials aquesta temporada, també ha parlat de la seva situació en el conjunt de Montilivi: "Durant l'estiu s'ha parlat que podia sortir, però jo sempre he dit que la meva intenció era quedar-me aquí i entrenar fort".

"És cert que si sortia una bona possibilitat podria haver sortit, però al final entre tots hem decidit continuar i crec que ha estat el millor", ha dit.