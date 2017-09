Aduriz s´entrena al marge i segueix sent dubte per a demà

Jugarà Aduriz? La pregunta es repeteix, tant a Girona com també a Bilbao. El màxim referent ofensiu de l'Athletic és, ara mateix, la gran incògnita de cara al partit de demà a la tarda a San Mamés. Una cita que podria quedar-se sense l'atacant basc, afectat des de fa uns dies per culpa d'una lumbàlgia que no acaba de desaparèixer. El passat dimarts, després d'un exercici, va notar un cert dolor a l'esquena, fins al punt d'abandonar la sessió passats uns minuts. Des de llavors que no s'ha tornat a exercitar amb normalitat. Ahir, en una sessió a porta tancada (només oberta durant uns minuts als mitjans de comunicació), al primer quart d'hora se'l va poder veure realitzant cursa contínua al marge del grup acompanyat d'un dels preparadors físics de la plantilla.

La prova de foc arribarà avui, en un nou entrenament, també a porta tancada. Serà llavors quan el tècnic, José Ángel Ziganda, sabrà de primera mà si Aduriz està o no en condicions d'entrar a la convocatòria per enfrontar-se al Girona. «Sóc optimista, però tot dependrà del seu estat de forma. No sé com evolucionarà tot plegat, ja veurem què és el que passa», deia un dels companys de l'atacant al vestidor, Aymeric Laporte, ahir en sala de premsa. Una pista minsa, l'única que hi ha fins ara.

Si Aduriz finalment no està en condicions de vestir-se de curt, Ziganda tindrà una nova baixa, que s'unirà a la d'Óscar de Marcos, afectat d'un esquinç al seu turmell esquerre durant el duel inaugural d'aquest curs a San Mamés, el passat 20 d'agost contra el Getafe i que va acabar amb un empat sense gols (0-0). En canvi, sí que estarà a disposició del tècnic Ander Iturraspe. El jugador ha fet net de la lesió muscular que va patir a finals de lesió i podria estrenar-se.

Aduriz, als seus 36 anys, viu la seva catorzena temporada a la Primera Divisió. Mai s'ha enfrontat al Girona i si es recupera, ho podria fer demà. Acumula més de 200 gols entre Primera, Segona A i Segona B, a banda de col·leccionar 378 partits a la màxima categoria.