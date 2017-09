Concentració i intensitat per seguir sumant punts

Un dels millors desplaçaments de la temporada. Avui el Girona juga al Nou San Mamés, a l'estadi d'un club històric que juntament amb el Barça i el Reial Madrid no ha descendit mai a segona divisió, per tant ha jugat sempre a la màxima categoria del futbol espanyol. Després de sis anys consecutius entrenant al filial del conjunt basc li ha arribat l'oportunitat a José Angel «Kuko» Ziganda d'entrenar al primer equip de Bilbao. L'Athletic Club és una entitat amb molt recorregut, amb vuit lligues en el seu palmarès es tracta d'un club que està fortament arrelat al país basc, a les instal·lacions de Lezama es prioritza la formació dels jugadors amb l'objectiu que puguin arribar a debutar amb el primer equip, per tant la majoria de jugadors són procedents de la pròpia cantera o com a molt d'altres equips de la zona.

Bloc consistent en defensa. L'arribada del nou entrenador no ha canviat molt el plantejament que disposava en les temporades anteriors Ernesto Valverde, de fet l'equip continua amb la majoria de jugadors i amb el sistema de joc 1-4-2-3-1 formant un onze inicial molt similar al que ja jugaven amb l'actual entrenador del Barça. Per ara tenen una gran eficàcia defensiva, no han encaixat cap gol en aquest inici de campionat, fet que li ha donat fins ara quatre punts de sis possibles al conjunt basc, han aconseguit un empat a casa contra el Getafe en un partit que va estar molt a prop de guanyar i una victòria al camp de l'Eibar.

En els dos partits els adversaris van jugar amb el sistema de joc 1-4-4-2, és aquí on caldrà veure com s'adapta avui l'equip del «Kuko» Ziganda al plantejament que farà Pablo Machín. A la porteria s'ha consolidat un porter jove i amb molt futur com és Kepa Arrizabalaga, la línia defensiva de quatre jugadors està liderada per Aymeric Laporte, un central que cada temporada va a més, té capacitat de lideratge, és fort, ràpid i molt complidor tàcticament. En els laterals l'entrenador local té diverses alternatives tot i que a la dreta el més normal és que jugui Lekue, a l'esquerra tan Mikel Balenziaga com Enric Saborit poden tenir possibilitats. El doble pivot que els hi dona equilibri, segurament estarà format per San José com a jugador més posicional i Beñat Etxebarria amb recorregut dins la zona de creació, amb bona arribada des de segona línia i amb molt bon colpeig de pilota tan en jugada com alhora d'executar l'estratègia.

Amb el dubte d'Aritz Aduriz. Per atacar la plantilla bilbaïna té diferents recursos, les línies estan compensades i disposa de jugadors de perfils diferents. L'Athletic juga amb tres mitges puntes per darrere del seu davanter, jugadors amb arribada però també amb capacitat de treball i sacrifici defensiu. Iñaki Wiliams aporta velocitat, desequilibri, bones centrades i assistències des de la banda dreta. Raúl García pel centre és l'encarregat d'arribar en zones de rematada, disposa d'un bon tir i realitza una despesa física molt alta alhora de defensar, és un jugador molt complert que encomana en tot moment el seu esperit competitiu a la resta de companys. Per l'esquerra i realitzant la majoria de moviments de banda cap al centre juga habitualment Iker Muniain, un futbolista que va debutar a primera amb setze anys, amb molta capacitat de jugar bé les accions de u per u i bona visió de joc. La referència en atac és per un dels jugadors més perillosos pel Girona, amb molta capacitat de remat i gol el veterà Aritz Aduriz ha estat tota la setmana pendent d'una lumbàlgia que no li ha permès entrenar amb normalitat, sens dubte si al final no pot jugar seria una baixa important pels locals, es tracta d'un jugador que dóna la sensació que com més temporades passen més en forma està.