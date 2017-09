El Girona toca de peus a terra a San Mamés

No ha pogut treure res de positiu el Girona en el primer desplaçament de la seva història a Primera Divisió. Visitaven un dels camp més emblemàtics i complicats de la categoria, San Mamés, per jugar davant un Athletic que amb ofici, efectivitat i experiència ha derrotat l'equip de Machín, que ha dominat fins al primer gol local i després ha tingut poques ocasions per entrar novament en el partit.

L'inici del Girona ha estat molt atrevit. En el primer quart d'hora de joc, els de Machín han portat la iniciativa de la pilota, encara que sense clares ocasions de gol. L'arribada més perillosa ha estat un xut de falta directa, de Borja García, que ha sortit desviat. Els gironins estaven sent superiors però l'Athletic ha estat més contundent en la primera arribada clara a l'àrea d'Iraizoz. Centrada de Williams des de la banda dreta i Muniain, entrant sol al segon pal, ha enviat la pilota al fons de la porteria.

El guió del partit ha canviat clarament després del gol dels bascos. El Girona ha fet un pas enrere i l'Athletic ha començat a tenir la possessió de la pilota i ha fet un pas endavant. L'equip de Cuco Ziganda tampoc ha tingut cap altra arribada perillosa pels interessos dels gironins, que no han aconseguit trenar jugades com ho han fet als primers minuts i han aprofitat el descans per agafar aire i perquè Machín reestructurés l'equip per intentar empatar, com a mínim, el partit a San Mamés.

La segona meitat començava amb un avís d'Aday, que feia intervenir Herrerín a un xut llunyà des de fora l'àrea. Els primers compassos de la represa feien preveure un segon temps intens i amb alternatives però novament era l'Athletic qui, amb una jugada molt ràpida, feia pujar el segon gol a l'electrònic. Després d'un xut tou de Granell, el porter Herrerín ha fet un llarg servei per Williams, que després de guanyar l'esquena a la defensa ha servit la pilota per Aduriz, que sol des del punt de penal ha superat Gorka Iraizoz per posar molt coll amunt el partit pel Girona.

El gol d'Aduriz ha fet mal al conjunt de Pablo Machín, que li ha costat molt arribar a la porteria contrària. No obstant, el duel ha estat molt igualat però els minuts passaven i els gironins no aconseguien trobar el camí del gol per entrar novament el partit. Pablo Machín ha donat entrada, en un marge de cinc minuts, a Mojica, Douglas Luiz i Kayode però no han estat tant revolsius com segurament volia el tècnic sorià. El Girona, molt cansat, ha vist com a l'últim quart d'hora l'Athletic dotava de tranquil·litat el partit i no patien per mantenir els resultats. A l'últim minut, Sabin Merino hagués pogut posar el 3 a 0 al marcador, però la seva rematada ha tocat al pal.

Al final, derrota a San Mamés d'un Girona que ha notat en excés l'efecte negatiu dels gols en contra tot i la bona imatge mostrada en el tram inicial de l'enfrontament. En una setmana, un altre compromís exigent. El Sevilla visitarà Montilivi.

ATHLETIC: Herrerín, Lekue, Núñez, Laporte, Balenziaga, San José, Beñat (Aketxe, min. 77), Raúl Garcia, Muniain (Sabin Merino, min. 84), Williams i Aduriz (Iturraspe, min. 65).

GIRONA: Iraizoz, Maffeo (Mojica, min. 67), Alcalá, Bernardo, Muniesa, Aday, Pere Pons, Granell (Douglas Luiz, min. 71), Borja García, Portu (Kayode, min. 65) i Stuani.

GOLS: 1-0, min. 25, Muniain; 2-0, min. 53, Aduriz.

ÀRBITRE: Trujillo Suárez. Ha amonestat amb targeta groga Beñat, Laporte, Raúl García i San José (Athletic) i Alcalá, Granell, Bernardo, Aday, Stuani i Douglas Luiz (Girona).

ESTADI: San Mamés. 39.952 espectadors.