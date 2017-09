Pablo Machín: «A fora hem de ser tan competitius com a Montilivi»

A Segona Divisió, el Girona solia aconseguir molt bons resultats lluny de Montilivi i ara, un cop fet el salt a Primera, s'estrena com a visitant al camp de l'Ahtletic Club en duel que Pablo Machín demana que «s'encari amb naturalitat, assumint que competim a la lliga del món i contra un rival de molt nivell en un partit que serà històric per a nosaltres per ser l'estrena com a visitants a Primera Divisió». Per a Machín la recepta és fàcil d'explicar, però més complicada d'explicar: «Hem d'intentar fer el mateix que fèiem quan jugàvem a Segona, però ara a Primera. Igual que hem fet a casa, hem de demostrar al rival i a la resta de la Lliga que, encara que siguem un equip nouvingut a Primera Divisió, volem estar al mateix nivell que la resta».

Pablo Machín només va fer un canvi en la convocatòria respecte a la victòria contra el Màlaga, Olunga en el lloc del colombià Marlos Moreno, i va haver de deixar sis futbolistes a casa: el lesionat Timor a més d'Eloi, Aleix García, Boulaya, Marlos Moreno i Carles Planas. «Olunga és una opció més al davant, un davanter de referència, i es combina bé amb Kayode que pot jugar tant en punta com de segon davanter», va explicar Machín sobre la presència a la llista del davanter kenià, que ja va marcar dos gols a Ripoll.

A l'onze titular, però, el més probable és que Stuani segueix sent el davanter referent tot i que s'ha passat tota la setmana pel seu doble compromís amb la selecció d'Uruguai. «Ha jugat poc més de mitja hora entre els dos partits, el problema més gran són els molts quilòmetres que ha fet, però tots sabeu que Stuani és un jugador molt important per nosaltres i, encara més, ara a principi de temporada per la seva experiència i caràcter competitiu». Sobre els jugadors que es varen quedar ahir Girona, Machín va admetre ahir que «quan tens una plantilla àmplia i hi ha molt poques diferències és molt difícil fer la convocatòria, però forma part del dia a dia de l'entrenador».

El bon rendiment de l'equip contra Atlètic de Madrid i Màlaga pot obrir la porta a què, per tercer partit consecutiu, Pablo Machín calqui l'onze titular tot i que ahir no ho va voler confirmar en públic. «No ho diré perquè, primer, encara no ho he dit als jugadors i segon perquè encara hi estic donant alguna volta a veure què és millor», va assegurar l'entrenador que, però, va admetre que «quan un equip funciona bé, els entrenadors procurem mantenir-lo».

Sobre el rival, Athletic Club, Pablo Machín va destacar que «físicament van una mica més avançats que els altres perquè tenien l'Europa League molt aviat» i va resaltar la dada que els bascos no han encaixat cap gol en les dues primeres jornades de lliga (empat a San Mamés davant el Getafe, 0-0; i victòria al camp de l'Eibar,0-1 ).«El fet que l'Athletic Club encara no hagi encaixat cap gol aquesta temporada indica que és un equip molt equilibrat, amb futbolistes de molta capacitat», va dir el tècnic.

Per a Machín, els bascos són «un rival admirable per la seva filosofia, per la seva història i pels seus resultats» i, ni tan sols la baixa d'Aritz Aduriz, els faria ser menys perillosos. «Sense ell igualment trauran un equip molt competitiu, amb Iñaki Williams jugant de davanter a davant guanyen en velocitat i són especialment perillosos a la contra», va avisar Machín sobre un possible Athletic sense Aduriz que és dubte per una lumbàlgia.