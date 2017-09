Somiant a «La Catedral»

Avui, just abans del partit, el capità del Girona, que si no hi ha cap sorpresa serà Àlex Granell, dipositarà un ram de flors al bust de Pichichi complint amb una tradició de tots els equips que, per primer cop, visiten San Mamés per enfrontar-se a l'Athletic Club. Un gest simbòlic que, en el cas dels jugadors del Girona i dels més de mig miler d'aficionats que han acompanyat l'equip fins a Bilbao, visualitzarà el somni de jugar, i gaudir, de la Primera Divisió. Els partits contra l'Atlètic de Madrid va ser el primer, el del Màlaga passarà a la història per haver significat la primera victòria i avui San Mamés es convertirà en l'estadi que acull el primer desplaçament del Girona a la màxima categoria. A les graderies de San Mamés i a moltes llars gironines: emoció; a sobre el camp: la recerca de la màxima normalitat. En paraules de Pablo Machín: «Hem d'intentar fer el mateix que fèiem quan jugàvem a Segona, però ara a Primera. Igual que hem fet a casa, hem de demostrar al rival i a la resta de la Lliga que, encara que siguem un equip nouvingut a Primera Divisió, volem estar al mateix nivell que la resta».

El gran, i en bona mesura inesperat, rendiment del Girona en els partits contra Atlètic de Madrid i Màlaga convida Pablo Machín a fer pocs canvis. L'objectiu és allargar el màxim temps possible la inèrcia positiva que arrossega un equip acabat de pujar i, per això, per no canviar, el tècnic gairebé ni ha mogut res a la convocatòria. La gran novetat és la presència del kenià Olunga en el lloc del colombià Marlos Moreno. L'africà és un davanter molt més referent, un nou pur que pot despenjar pilotes, i també una alternativa a Stuani més natural que Marlos Moreno. Stuani s'ha passat tota la setmana fora, jugant dos partits amb Uruguai, però la seva titularitat no es discuteix per a Pablo Machín que si s'acaba decidint a fer un canvi a l'onze, no serà aquí.

El Girona no vol modificar cap línia del seu guió mentre que, a l'altre costat del camp, l'Ahtletic Club té clara la recepta (Ziganda segueix el mateix llibret futbolístic que Valverde), però necessita afinar detalls per no tornar-se a deixar punts a San Mamés contra un equip que acaba de pujar després de l'empat contra el Getafe en la primera jornada (0-0). L'esquena del veterà Aritz Aduriz ha acaparat l'atenció aquesta setmana a Bilbao. Una lumbàlgia amb prou feines ha deixat entrenar-se al davanter que, de moment, va entrar ahir en una convocatòria de vint jugadors sense que Ziganda aclarís si podria jugar o no. Si, finalment, el tècnic decideix ser prudent amb el seu davanter, aquest mes hi ha una jornada de lliga i els bascos també tenen l'Europa League pel mig, l'Ahtletic Club jugarà amb Iñaki Williams de referència. Canviar el corpulent Aduriz pel ràpid Williams en el mateix sistema. Una variant que, d'entrada, pot destensionar els centrals gironins, però que pot acabar sent letal si els de Pablo Machín pequen d'excessives alegries amb la pilota i deixant espais lliures a la seva esquena.

Els dubtes de «Kuko» Ziganda no s'acaben amb Aduritz, perquè el tècnic navarrès de l'Athletic Club va veure ahir com el seu porter titular a la lliga, Kepa Arrizabalaga, no es va entrenar perquè tenia febrer. Si Kepa no pot jugar aquesta tarda, Iago Herrerín serà el titular. L'exporter del Numància