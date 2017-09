Ziganda: «El Girona és un dels equips que més m'agrada veure jugar»

L'entrenador de l'Athletic Club, «Kuko» Ziganda, va subratllarque té «moltíssim respecte al Girona, que visitarà diumenge San Mamés al que considera un equip «amb molt criteri que està fent «les coses molt bé» en la seva estrena a Primera Divisió.

«Fa tres anys que estava sent el millor equip de Segona no ha pujat abans ha estat per un tema més mental que de joc», va assenyalar el tècnic de l'equip blanc-en la roda de premsa prèvia al partit, abans d'admetre que l'equip de Pablo Machín «és un dels més» li agrada «veure jugar». «Des de fora el que percebo és que estan fent les coses molt bé i em dona la sensació que és un equip que fa les coses amb cap, juga bé i té molt assimilat el sistema. Venen encara amb l'onada de l'eufòria de l'ascens i juguen sense cap complesxe» , va afegi ahir Ziganda. El tècnic va comparar al club gironí amb «l'Eibar» en el sentit que «treballen bé, sense fer gaire soroll i sense excessiva pressió per al que és la Primera Divisió».

Ziganda, «per l'estil de joc» que fa servir el Girona, espera un partit «més obert que el que li va plantejar a la primera jornada el Getafe a San Mamés. «Ens poden enganxar sense pilota perquè és un equip que pot discutir la possessió i que té criteri amb la pilota, encara que nosaltres tindrem més opcions de contraatacar. Ni ells ni nosaltres canviarem l'estil», va vaticinar l'entrador navarrès.

Qüestionat sobre el retorn a San Mamés de Gorka Iraizoz, que va fitxar pel Girona després d'una dècada a Bilbao en què es va convertir en el tercer porter amb més partits en la història de l'Athletic, Ziganda espera que «La Catedral» el rebi mol bé. «Per a ell serà un partit molt especial. La trajectòria de Gorka al club ha estat espectacular i s'ha de sentir molt orgullós dels anys que ha estat aquí. Es mereix un reconeixement, però després en el camp cal intentar fer-li gols»,va concloure Ziganda.