«Si cada dues ocasions ens fan dos gols, serà molt difícil sumar punts»

«El més normal és que no sigui positiu». Així arrencava Pablo Machín la roda de premsa en una de les sales de premsa més grans de tota la Primera Divisió. Dues setmanes enrere havia tastat el sabor de la victòria a la màxima categoria i ahir li havia tocat viure la cara oposada. Derrota i en un partit insípid, sense que l'Athletic proposés massa, però fent el mínim perquè l'equip català tornés cap a casa amb les mans buides. Tot i «donar la cara» a San Mamés, el tècnic no va amagar que la «manca de contundència» va ser la clau. I no només ahir. Ho serà durant tot el campionat. Per això, va animar els seus a posar-se les piles per «materialitzar les ocasions» i no badar al darrere; quelcom clau per salvar la categoria.

Primer, la part positiva. «L'equip ha demostrat personalitat. Hem fet més ocasions». Correcte. Però després, la part negativa. «Marxem amb dos gols en contra quan ens han generat molt poc perill. L'Athletic ha estat més contundent. Qualsevol dels dos gols es podrien haver evitat». Al final, una sentència: «Si no aprenem això, ens serà molt complicat aconseguir l'objectiu». Ho va argumentar Machín: «Era difícil debutar fora de casa. Som un equip novell. No hem sigut superiors, perquè superior és qui guanya i materialitza les ocasions. Ara, si es tractés de la possessió, hauríem guanyat. Per ocasions, també. Però la contundència l'ha posat l'Athletic. Hem fet un partit bastant digne i els ho hem posat difícil, però ens hem emportat dos gols patint bastant poc».

Recordava Machín que en actuacions com les d'ahir, l'equip que té més «mèrit» és aquell que s'avança al marcador. L'honor se'l va endur el conjunt basc abans de la mitja hora, quan feia l'1-0 amb una rematada de Muniain a l'interior de la gran. El tècnic de Gómara va telegrafiar el gol des de la sala de premsa: «No hem pogut defensar en condicions l'única centrada que ens ha entrat des de la banda. Muniain ha arribat amb tot i ens ha marcat un gol que ens ha fet molt de mal. No ens havíem merescut un càstig com aquest. No ens han deixat gairebé ni avisar. Crec que havíem fet suficient futbol com per posar la por al cos a l'Athletic».

Sí, tenia raó Machín, però el cert és que amb ben poc, el conjunt de Ziganda es posava per davant i l'escenari es complicava. I això que els gironins havien fet «moltes coses bones». Abans del gol de Muniain i també després. Fins i tot amb el 2-0 al marcador. «Hem estat bé, però tot i això, no hem estat capaços de veure porteria. A més, ens han penalitzat moltíssim les coses que hem fet malament».

No importava al sorià que el Girona hagués plantat cara durant els 90 minuts. Que hagués estat valent a San Mamés. Que no s'hagués arronsat i que hagués tingut oportunitats per marcar. Ho va voler deixar ben clar. «Podria treure pit i dir que un equip petit com és el Girona ha sortit amb els seus trets identitaris a Bilbao, que ha tingut la possessió i que ha gaudit de les millors aproximacions. Però la realitat és que hem acabat perdent aquest partit». Va incidir, sobretot, en la importància de defensar bé en una categoria tan exigent com és la Primera Divisió, que no perdona ni una sola errada al darrere. «Si de cada dues ocasions ens fan dos gols, serà molt difícil esgarrapar punts en totes les jornades de Lliga». I va dir encara més. «Trobo que hem estat bastant tous. No només al darrere, sinó també en totes dues àrees. Som un equip de Primera, però hem demostrat que encara tenim algunes carències i això ho hem de millorar. Hem de confiar en el que tenim. La diferència la marca el pressupost i el nostre és el que és. Si no tenim la contundència que pot tenir un equip com és l'Athletic, haurem de generar, en comptes de sis ocasions de gols, dotze», va valorar.

Un cop acabada la roda de premsa i després que parlessin Granell i Iraizoz, l'expedició va tornar amb xàrter cap a Girona.