La primera derrota a Primera

El Girona va encaixar ahir la primera derrota a la Primera Divisió, l'únic resultat que encara no coneixia després d'un empat i una victòria en les dues primeres jornades de Lliga. La derrota és aquell resultat que un mai vol que arribi, però que sempre acaba arribant. En el cas del Girona, no ha estat fins a la tercera jornada. Els de Pablo Machín han estat el dotzè equip de la categoria a conèixer la derrota. Abans, en les dues anteriors jornades ja ho havien fet: Getafe, Celta, Betis, Vila-real, Eibar, Deportivo, Espanyol, Màlaga, Alavés i Las Palmas. El Leganés també ho va fer aquesta jornada, divendres a casa contra el Getafe (1-2).

Tot i la derrota a Bilbao, els de Montilivi porten un bagatge de 4 punts de 9 possibles, fet que els permet encarar una segona quinzena de setembre d'allò més atapeïda amb certa tranquil·litat. És cert, però, que el calendari fa pujada. Diumenge (16.15 h) a Montilivi, els de Pablo Machín rebran un dels grans de la Lliga. El Sevilla serà el primer dels quatre partits que haurà de jugar el Girona en només 13 dies. Després de la visita dels andalusos, els blanc-i-vermells es desplaçaran al camp del Leganés el dimecres 20 (20 h). Només tres dies més tard, concretament el dissabte 23, els gironins rebran el Barça en un derbi per al qual ja no queden entrades. Aquest comprimit calendari tindrà el seu punt final el divendres 29, en l'estrena dels gironins en aquest horari jugant al camp del Celta. Quatre partits -tres contra equips que sumen més punts que els de Machín després de les tres primeres jornades de Lliga- que serviran per definir com arribarà el Girona en la segona aturada per compromisos de seleccions del cap de setmana del 7 i 8 d'octubre. Llavors serà moment de tornar a fer valoracions. Allà segurament es podrà definir quin serà el camí del Girona en la seva estrena a Primera Divisió, dit en altres paraules, patir o somiar.

Després de les tres primeres jornades de Lliga, el Girona acabarà la jornada a l'onzena posició amb 4 punts, els mateixos que els que suma el Getafe, desè. Ambdós equips són els únics que han tastat els tres resultats possibles en el món del futbol (victòria, empat i derrota) en aquest inici de campionat. Tot i que parlar de posicions europees ara mateix és fer volar coloms, aquestes es troben a només un punt. L'Atlètic de Madrid és sisè amb cinc punts. En canvi, la zona de descens és lluny. A l'espera del resultat del Màlaga-Las Palmas d'avui que tancarà la jornada, tots dos encara no han sumat cap punt- juntament amb l'Alabès, el Girona sap que acabarà la tercera jornada a tres punts de la zona vermella, aquella que sempre val més veure des de la llunyania.

Seguint amb l'anàlisi de la primera desfeta del Girona a Primera, val a dir que aquesta va arribar el dia que els de Machín es van quedar sense marcar per primera vegada, si bé és cert que l'Athletic de Bilbao, és juntament amb el colíder Barça l'únic equip que encara no ha rebut cap gol aquesta temporada a la lliga. Només sis equips han marcat menys gols que el Girona en les tres primeres jornades de Lliga, cinc dels quals porten menys punts que els de Montilivi. El Getafe és el sisè, però tot i marcar només dos gols ha aconseguit els mateixos punts que els blanc-i-vermells.

Finalment, el Girona és el desè equip que ha encaixat més gols (4) que no pas ha marcat (3).

Ball de xifres que no permeten treure massa conclusions quan només s'han jugat tres jornades. A final de més, aquestes ja podran tenir molt més fonament, i seran molt més realistes.