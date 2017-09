Quan la visita del Sevilla aplegava menys de 3.000 espectadors a Montilivi

Diumenge Montilivi tornarà a presentar una entrada d'allò més bona per veure el Sevilla i amb força probabilitat la barrera dels 10.000 espectadors se superarà. Els títols aconseguits des del 2005 (5 Europa League, una Supercopa d'Espanya i una Supercopa d'Europa) han fet del conjunt andalús no ja un dels millors equips de Primera sinó també un club amb renom i catxet a Europa. Els sevillans, que aquest vespre juguen partit de Lliga de Campions a Liverpool, s'han gastat 63 milions d'euros aquest estiu per incorporar Kjaer (Fenerbahce), Muriel (Sampdoria), Nolito (City), Pizarro (Tigres), Corchia (Lilla), Geis (Schalke), Banega (Inter) i Carole (Galatasaray). A més ha tornat Jesús Navas (City).

L'ascens a Primera Divisió i l'augment de la massa social els últims anys faran que l'entrada de diumenge millori sensiblement respecte la de darrera visita del Sevilla. De fet, els 2.751 espectadors que van assistir al Girona-Sevilla corresponent al Trofeu Costa Brava de la temporada 12-13 podria multiplicar fàcilment per quatre diumenge. Aquell dia era juliol, l'abonat pagava i el Girona no era encara l'equip que lluitava per pujar a Primera. El partit estava inclòs en el traspàs del japonès Hiroshi al Sevilla (150.000 euros més un amistós). Rubi s'asseia a la banqueta i aquell dia, l'onze del Girona va ser el format per Mallo, Luso, Juncà, Migue, Chus Herrero, Tébar, Eloi Amagat, Ariday, Benja, Jandro i Corominas, que va jugar el seu darrer partit abans de fitxar per l'Elx. A la segona part van tenir minuts Juanlu Hens, David Garcia, Garmendia, Vélez, Jose, Mas, Litus, Bonmatí i Pere Pons. Per part del Sevilla, dirigit per Míchel, van trepitjar Montilivi il·lustres de la talla de Palop, Fazio, Spahic, Medel, Trochowski, Rakitic o Kondogbia. Entre la resta de jugadors del Sevilla aquell dia va tenir els seus minuts el jove central Bernardo Espinosa, que cinc anys després forma part del Girona.



El misteriós amistós del 70-71

L'altre precedent, també amistós, entre Girona i Sevilla data de fa més anys i va ser al Sánchez Pizjuán. Corria el curs 1970-71 i el Girona va disputar un misteriós amistós contra el Sevilla de l'austríac Max Merkel. Més tard es va saber que el matx era perquè el conjunt andalús veiés en acció les dues perles del Girona, Benet Masferrer i Pere Pla. El Sevilla va imposar-se per 2-0 en un discret partit dels dos gironins, que mai acabarien signant pels andalusos. Pla va fitxar pel Granada i Masferrer ho va fer pel Pontevedra.