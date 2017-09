Les entrades per Leganés avui es posen a la venda

El Girona jugarà el dimecres de la setmana vinent, dia 20, al camp del Leganés. Per aquest partit, el club posa a partir d'avui les entrades que té disponibles a la venda. El seu preu és de 30 euros i el termini per comprar-ne s'acabarà el proper dimarts, a partir de les 12 del migdia. Avui, els abonats i Girona Fans tindran prioritat per adquirir-ne (de 9 del matí a 6 de la tarda). Serà a partir de demà quan la venda d'entrades restarà oberta al públic en general.