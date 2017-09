Un Girona insistent però sense pólvora

El salt de categoria no ha transformat de dalt a baix el Girona. Sí que ha canviat els integrants de la plantilla, ha crescut la massa social i Montilivi s'ha rentat la cara, però la filosofia i ànima de l'equip és la mateixa dels últims anys, des que Pablo Machín en va agafar les regnes. No s'ha tocat el dibuix, tret d'alguns retocs; tampoc la intensitat i insistència d'un conjunt que el curs passat, sobretot, es va caracteritzar per ser un corcó en atac i una autèntica màquina de fer gols. A Primera, el Girona segueix xutant tant com pot. És perseverant.

Ara, però, el que li falla és la punteria. Si va tancar l'última temporada liderant el rànquing dels equips més golejadors, ara li està costant un munt veure porteria. Més que bastants equips de la categoria, però també si es compara amb els registres que el mateix equip ha estat capaç d'aconseguir en la seva etapa més recent. Dues dades generals. Una, que el Girona és el cinquè equip menys golejador de Primera. I dos, que fins ara ha protagonitzat el seu segon pitjor inici anotador de la darrera dècada.

Tres són les jornades que s'han disputat fins ara i també tres els gols que porten la signatura dels gironins. Stuani va anotar un doblet contra l'Atlètic de Madrid (2-2), Alcalá va veure porta davant del Màlaga (1-0) i a San Mamés no hi va haver manera de batre el porter rival. Només hi ha cinc equips (Alabès, Eibar, Espanyol, Màlaga i Getafe) que comptabilitzen menys dianes en tota la Lliga a dia d'avui. Ara bé, per contra, el gironí és el quart equip que més rematades a acumula, fet que el converteix en un dels més insistents de tot el campionat. Ha xutat 34 vegades (més de 10 cops per jornada), i només és superat per Reial Societat (36), Barça (41) i Reial Madrid (47).

Tot i aquesta última dada, també és cert que els de Montilivi, si es compara amb anys anteriors, no estan tan fins. Si s'agafen els registres de l'última dècada, aquest és el segon pitjor, igualant els 3 gols en els 3 primers partits de fa dues temporades a la Segona Divisió A (2015/16) i deixant enrere, només, els 2 gols que es van anotar en l'arrencada de la 2009/10, també a la categoria d'argent.

Crida l'atenció, sobretot, perquè l'any passat (2016/17) els números eren tot el contrari. Espectaculars. En va fer prou amb 3 partits el Girona de Pablo Machín per fer 7 gols: 3 al camp del Sevilla Atlètic, els mateixos a casa amb l'Elx i un a Valladolid. També 7 van anotar-se en els 3 primers partits del curs 2010/11, amb Raül Agné a la banqueta. Fins a dos cops se'n van aconseguir 6 (2012/13 amb Rubi i 2013/14 amb Ricardo Rodríguez); i també 5 (2008/09, any del debut i amb Agné, i 2014/15, ja amb Pablo Machín com a tècnic). De la seva banda, van ser 4 les dianes sumades a la jornada 3 en l'exercici 2011/12.