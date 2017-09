El Girona vol la concessió de l'estadi Montilivi

Els nous propietaris del Girona visualitzen un projecte a llarg termini, més enllà de l'històric debut a Primera Divisió d'enguany, i per això posen sobre la taula la necessitat d'arribar a un acord amb l'ajuntament per a la concessió de Montilivi per un llarg període. Cinquanta anys seria un període en què s'hi trobarien "còmodes" per endegar un procés global de millora de l'estadi. "Necessitem un estadi de Primera Divisió on la gent vingui a veure partits de màxima nivell amb totes les comoditats, i l'actual no ho és", assegura Ferran Soriano que està convençut que "d'aquí a uns anys, no sé si cinc o deu, Montilivi tindrà un capacitat de 20.000, 25.0000 o 30.000 espectadors".

Ferran Soriano, en nom de City Football Group, i Pere Guardiola, Girona Football Group, han explicat aquest migdia les línies mestres del seu projecte per al Girona en una trobada amb els mitjans de comunicació gironins. Ara com ara, les dues empreses es reparteixen el 88% del capital social del Girona, però tenen tancat un acord de compra amb Josep Delgado pel 8% que encara manté l'empresari de Sarrià de Ter i també han fet pública la seva voluntat de cobrir l'actual ampliació que acaba el proper 2 d'octubre. Entre una cosa i l'altra, les dues empreses acabaran controlant el 98% de la societat. Dues persones de cada empresa formaran el consell executiu, però, el dia a dia del club, continuarà igual com fins ara. Soriano, viu a Manchester on hi ha la seu del City Football Group, i Pere Guardiola, viu a Londres, han deixat clar la seva confiança en Delfí Geli (president), Ignasi Mas-Bagà (director general) i Quique Cárcel (director esportiu) per encarregar-se de la gestió del club en el qual cap dels dos tindrà funcions executives. "Però està clar que quan ets propietari sempre vols que tot vagi el millor possible i estàs pendent de com", ha detallat Pere Guardiola que també ha reiterat la seva confiança en Pablo Machín: "Ell ha portat el Girona fins aquí, s'ha renovat i fitxat jugadors pensant en ells i estem contents en veure com està jugant l'equip i en els quatre de nou punts que s'han fet". Soriano ha deixat clar que Manchester City i Girona FC són dos clubs amb gestions independents - "el cent per cent dels salaris dels jugadors cedits pel City els paga el Girona" - desmarcant-se així de les crítiques que va fer el president de La Liga, Javier Tebas, parlant sobre el possible "dopatge financer" per part del City al Girona.

A banda de l'estadi i de detallar com queda l'accionariat del club, Soriano i Guardiola també han insistit en la importància de tenir com més aviat millor una ciutat esportiva per als entrenaments del primer equip i de la base. "Difícilment trobaríem un altre equip de Segona que hagi entrenat aquests últims anys amb els problemes i canvis de lloc del Girona, tenir una ciutat esportiva és vital per al club i fa temps que estem treballant en diferents opcions tot i que els procediments urbanístics no són mai ràpids" ha explicat Ferran Soriano mentre que Guardiola ha insistit que "tenim uns bons camps d'entrenament és clau també per a la captació tant de jugadors del primer equip com a la base on els futbolistes joves han de veure que no necessiten anar a Barcelona o a Anglaterra perquè els hi poden oferir allà ja ho troben aquí".