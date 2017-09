Juanpe: «No hem de concedir ni mitja ocasió als rivals; del no res et poden marcar»

Juanpe Ramírez va ser un dels jugadors indiscutibles la temporada passada per a Pablo Machín i clau en l'ascens (34 partits). Enguany però, una lesió muscular li va impedir realitzar la pretemporada amb normalitat i això, el va fer estar en inferioritat de condicions respecte els seus companys per a encarar l'inici de curs. La tripleta Alcalá-Bernardo-Muniesa ha estat titular tots els partits i el canari tan sols ha disputat fins ara els 5 minuts finals -els seus primers a Primera- del partit contra el Màlaga a l'estadi. Això sí, ho va fer com a migcentre defensiu per acabar d'estacar la primera victòria a Primera. L'exjugador del Valladolid es mostra tranquil i confiat que li arribarà la seva oportunitat. «Estic preparat per quan em toqui. La lesió em va fer perdre quasi tota la pretemporada. L'aturada de seleccions em va anar bé per agafar més ritme», explicava ahir el defensa al final de l'entrenament a Riudarenes. Sigui com sigui, la Lliga és llarga i Juanpe sap que tard o d'hora li arribarà la seva oportunitat. «Durant la setmana tots entrenem molt bé. Tothom està preparat. Ara que venen molts partits, si ens toca entrar, haurem de demostrar que estem a punt», afegia. De fet no seria d'estranyar que després de repetir onze tres partits, Pablo Machín optés per fer canvis diumenge i Juanpe fos una de les novetats a l'equip titular.

Des de la banqueta, on Juanpe ha vist les tres primeres jornades de Lliga, el canari veu «bé» l'equip està convençut que «cap rival ha estat superior al Girona fins ara». El que sí que té clar el central format al Las Palmas és que a Primera Divisió ningú perdona. Ho va demostrar l'Atlètic de Madrid en la jornada inicial i també l'Athletic diumenge passat. «És un altre nivell i no hi estem acostumats. El partit de Bilbao, a Segona A, hauria estat un 0-0», assegurava. Per a Juanpe, la clau és ser encara més sòlids al darrere i no permetre accions com les del 2-0 a San Mamés. «No hem de concedir ni mitja ocasió. Del no-res et fan un gol. Si ens han de marcar que sigui més elaborat», deia.

Després de la desfeta a Bilbao, el Girona tornarà diumenge a Montilivi, escenari de dos notables partits davant Atlètic i Màlaga. Serà el primer dels tres que disputarà en 8 dies (dimecres el Leganés i dissabte el Barça). «Estem centrats a derrotar el Sevilla únicament», subratlla un Juanpe que confia que els andalusos acusin el desgast del partit que ahir van jugar a Liverpool. En aquest sentit, Juanpe aposta per tornar a veure la versió del Girona protagonista i intens dels dos primers partits i dels minuts incials a Bilbao. «Estem acostumats a fer-nos forts a casa i volem continuar així» destaca el defensa que tot i això, avisa dels múltiples perills del Sevilla. I és que per a Juanpe, la baixa d'un jugador tan important com Nolito «no es notarà». «És un equip amb moltíssim talent. Te'n pot fer una de bona en qualsevol moment, jugui qui jugui», adverteix.