Machín comença a preparar la visita del Sevilla sense Timor ni Carles Planas

Passat el dia de descans i ja païda la derrota de diumenge a San Mamés davant l'Athletic, el Girona va tornar ahir a la feina i ho va fer amb una doble sessió de treball al camp de Riudarenes. Va ser la primera presa de contacte de la setmana en clau Sevilla, el primer dels tres rivals que es creuarà en el camí dels blanc-i-vermells en els propers sis dies. Pablo Machín va poder treballar amb tots els seus efectius disponibles (juntament amb Paik i Haug del filial) tret de dos futbolistes de la plantilla: David Timor i Carles Planas.

El primer continua lesionat. Va fer-se mal en l'os d'un dit del peu dret el 8 d'agost, fa poc més d'un mes, i continua el seu procés de recuperació. Ahir, es va tractar a Riudarenes. Aquesta setmana continuarà així, al marge, i està del tot descartat per enfrontar-se al Sevilla. Set dies enrere, durant la seva presentació oficial, Timor explicava que en tenia «per deu o quinze dies» abans de saltar a la gespa. Després, li tocarà «agafar el ritme del grup». Per tant, perquè el valencià estigui a punt per estrenar-se, encara hauran de passar algunes jornades.

Pel que fa Planas, el lateral català no va poder exercitar-se amb els seus companys per culpa d'un cop sense gaire importància. Va estar en mans dels fisioterapeutes i caldrà estar al cas si avui es pot vestir de curt i treballar amb total normalitat. La setmana passada, després de l'amistós a Ripoll, Planas ja es va perdre un entrenament per una contusió, encara que va poder acabar la setmana.

L'equip es tornarà a entrenar aquest matí a les instal·lacions de Montilivi.