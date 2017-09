El Sevilla aterra de Liverpool i s´entrena ja pensant en el duel de Montilivi

El Sevilla, proper rival del Girona a l'estadi de Montilivi, va jugar dimecres passat a Liverpool el primer partit de la present edició de la Lliga de Campions (2-2). Ahir, a primera hora de la tarda i només aterrar de terres angleses, la plantilla que dirigeix Eduardo Berizzo es va entrenar a la ciutat esportiva. Va ser una sessió suau per als titulars i més exigent per a la resta, en què el tècnic no va poder comptar amb Guido Pizarro i Pablo Sanabria, que van acabar la cita d'Anfield amb molèsties musculars. El primer sembla descartat per a Montilivi per culpa d'una sobrecàrrega muscular i el segon, afectat per una contusió al turmell, és dubte.

D'altra banda, ahir va començar la venda d'entrades per als aficionats sevillistes que vulguin acompanyar el diumenge el seu equip a Girona. El termini s'acaba avui mateix, a les 2 del migdia. Cada entrada costa 40 euros.