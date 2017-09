De baixar a 2a B amb el penal de Kiko Ratón a consolidar-se a la Champions

Sergio Escudero ni cap altre jugador del Múrcia oblidarà mai el 16 de juny de 2010. Aquell dia, el penal transformat, ningú encara sap ben bé com, per Kiko Ratón va suposar l'1-1 que salvava el Girona i condemnava el Múrcia a Segona B. Els bots d'alegria dels jugadors blanc-i-vermells i la bogeria col·lectiva que es va apoderar de l'afició gironina contrastaven amb les imatges de desolació dels futbolistes i l'afició del Múrcia. Llàgrimes, incredulitat i fins i tot alguna baixada de tensió es van veure sobre la mateixa gespa en l'instant en què Teixeira Vitienes va assenyalar el final del partit.

El Múrcia era de Segona B i el descens complicava la viabilitat d'un club ofegat pels deutes i que feia ben poc que era a Primera. El fantasma de la desaparició va sobrevolar la Nueva Condomina algunes setmanes. L'esperança arribaria pocs dies després, quan el Schalke 04 pagava 2,5 milions d'euros pel traspàs de la gran perla de l'equip, un jove lateral esquerre de 19 anys fitxat del Betis de Valladolid feia poc. Escudero, després de dos anys i mig a la Bundesliga -on va coinciduir amb Raúl González- i de dos i mig més al Getafe s'ha convertit, als 28 anys, en titular indiscutible del Sevilla. Al Sánchez Pizjuán ha confirmat la projecció ensenyada a Múrcia i fins i tot ha entrat als plans del seleccionador espanyol, Julen Lopetegui.

El temps passa i en futbol el que avui és notícia, demà passat pocs se'n recorden ja, però hi ha partits que queden gravats a la memòria dels jugadors. El de l'ascens fallit contra el Lugo mai s'esborrarà de la memòria dels jugadors del Girona, així com tampoc ho farà aquell empat a Montilivi pels jugadors del Múrcia. Tots van seguir el seu camí i alguns fins i tot alguns van vestir de blanc-i-vermell més tard, com Bruno Herrero o Chando. Precisament el davanter balear explicava anys més tard que aquell descens era el seu pitjor record de la seva carrera esportiva. Demà, Escudero tornarà per primer cop a un dels estadis els quals guarda segurament més mal record: Montilivi. Això sí, ho farà amb l'experiència de més de 100 partits a Primera i una quinzena de Champions a l'esquena.

Escudero ja es va enfrontar amb el Girona quan jugava al Getafe a la Copa (13-14) en la golejada al Coliseum (4-1). A Montilivi però no hi ha tornat des del dia del descens del Múrcia a Segona B. De por escènica i de nervis no en tindrà però algun record amarg li vindrà al cap quan salti a la gespa.