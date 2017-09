Machín: 'Si competim com sabem, tindrem moltes opcions de guanyar'

Pablo Machín ha comparegut aquest migdia a la sala de premsa de Montilivi per analitzar el partit que el seu equip disputarà demà a la tarda contra el Sevilla. A banda d'elogiar la "competitivitat, qualitat i agressivitat" del conjunt andalús, ha confirmat que Carles Planas serà baixa per culpa d'una lesió. De la seva banda, el porter Yassine Bounou s'ha exercitat amb normalitat i entrarà a la convocatòria.

No ha amagat el tècnic que a diferència del que ha passat en les tres primeres jornades, hi podria haver algun canvi a l'onze titular. "Si fem canvis, no serà per assenyalar a ningú. Hem de tenir en compte que hi ha tres partits en una setmana i necessitem estar al màxim", ha explicat, abans de confessar que "tinc decidit l'equip en un 90 o 95 per cert". Qui no hi serà és Carles Planas: "Té una dolència i per això no s'ha entrenat amb nosaltres. És aviat i per precaució no jugarà. El podríem infiltrar si quedessin poques jornades".

A banda de dir que a Montilivi "ens sentim més forts" i que "si competim com sabem tindrem moltes opcions de guanyar", ha avisat dels perills d'un Sevilla que aquesta mateixa setmana jugava a Liverpool partit de Lliga de Campions. "És un transatlàntic, com gairebé tots els rivals que tindrem a la Lliga. Estan acostumats a jugar el dimecres i diumenge. La plantilla és súper competitiva amb uns futbolistes d'altíssim nivell", ha dit. N'ha destacat la seva "agressivitat sense pilota" i el gran "desequilibri" per banda. "No hem de mirar tant els noms del rival de torn, sinó potenciar les nostres virtuts", ha rematat.