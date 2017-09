Mor l'exmigcampista saltenc del Girona Miquel Espígol, als 89 anys

El 4 de juliol de 1948, el Girona va guanyar al camp del Melilla per 0-1 en una victòria que confirmaria l'ascens a Segona Divisió de l'equip que entrenava Robert Mas acabant segons de la fase d'ascens per darrere del Santander. A l'equip hi havia noms com Camps, Grabuleda, Quico Armengol, Trias, Negre o el migcampista saltenc Miquel Espígol, que ha mort aquesta setmana als 89 anys d'edat. Espígol va jugar al Girona entre el 1947 i el 1952 tant a Tercera Divisió com a Segona Divisió. Espígol va ser enterrat ahir al migdia a l'església de Sant Cugat de Salt, on encara residia.