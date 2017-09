Pizarro continua sense entrenar-se i té complicat poder jugar demà contra el Girona

El Sevilla va realitzar ahir el penúltim entrenament abans del partit de demà a Montilivi contra el Girona. El migcampista argentí Guido Pizarro, amb una sobrecàrrega en el seu bessó esquerre soferta al camp del Liverpool en Lliga de Campions, va ser la principal absència de l'entrenament del Sevilla, en el qual sí que va participar Pau Sarabia, que va acabar el partit davant els anglesos tocat en seu turmell dret. L'entrenador del Sevilla, l'argentí Eduardo 'Toto' Berizzo, dirigirà aquest matí la darrera sessió setmanal per preparar el partit de diumenge contra el Girona.

Berizzo no podrà comptar segur per al duel a Montilivi amb Manuel Agudo, Nolito, lesionat muscularment contra l'Eibar i que està descartat. Caldrà veure si el tècnic argentí opta per fer rotacions i donar descans a alguns dels titulars a Liverpool, com Correa o Ben Yedder.