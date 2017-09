Sánchez Martínez, l'àrbitre de l'ascens fallit amb el Lugo, xiularà el duel contra el Barça

Dos anys i gairebé quatre mesos després, Sánchez Martínez tornarà a Montilivi la setmana que ve per dirigir l'històric partit contra el FC Barcelona. L'àrbitre murcià va trepitjar per darrer cop l'estadi gironí en el partit en què un gol del Lugo en el temps afegit va privar el conjunt gironí d'ascendir a Primera Divisió directament en l'última jornada de la temporada 2014-15. En aquell partit, el col·legiat va invalidar per fora de joc en el temps de descompte un gol de Lejeune que hauria suposat el 2-1. Aquella acció va desencadenar el llançament d'una ampolla i la sanció del tancament parcial de la graderia de Montilivi, que es compliria la temporada següent contra l'Osca.

El col·legiat murcià va ascendir a Primera després d'aquella temporada. Al Girona l'ha dirigit un total d'11 vegades amb un balanç d'una sola victòria (el 3-1 que va suposar la salvació contra el Deportivo a Montilivi el curs 13-14), sis empats i quatre derrotes.