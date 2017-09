«Total sintonia» entre l´Ajuntament i els nous propietaris del Girona

Ahir, l'endemà d'haver explicat públicament el seu full de ruta per al Girona del futur, els representants dels nous propietaris del Girona, Ferran Soriano (City Football Group) i Pere Guardiola (Girona Football Group) es varen reunir amb Marta Madrenas, que va veure amb bons ulls els ambiciosos plans de Soriano i Guardiola. Un estadi per 25.000 o 30.000 espectadors i un Girona «consolidat a Primera Divisió» amb una inversió a llarg termini - «amb determinació, però també amb paciència» és el relat dels nous propietaris del Girona que ahir l'alcaldessa de Girona va conèixer de primera mà. «Total sintonia amb aquests objectius. Apostem pel Girona i estem al seu costat per tenir un club de primera en una ciutat de primera», difonia Madrenas a través del seu compte institucional de Twitter. I és la que la principal demanda del Girona al consistori, una concessió a llarg termini de l'estadi de Montilivi per poder-hi fer les millores i ampliacions descrites dijous per Soriano, ja fa temps que està sobre la taula de l'ajuntament en converses amb el director general del club, Ignasi Mas-Bagà.

El govern municipal no veuria malament arribar a un acord amb el Girona perquè tingués una concessió a llarg termini, l'actual cessió dels usos acaba el juny del 2018, i així endegar un pla de reformes i d'ampliació que, de cap manera, l'Ajuntament de Girona podria afrontar amb els seus propis recursos econòmics.

Segons expliquen des de la plaça de Vi, la postura de l'Ajuntament és molt clara: col·laborar amb el Girona però sense deixar de tenir clar que els recursos econòmics de la ciutat no es poden destinar a fer una remodelació de Montilivi de la magnitud que Soriano i Guardiola tenen al cap. Això sí, el govern municipal entén que si el club fa una inversió molt gran, ha de tenir la garantia que en podrà treure un rendiment durant un període llarg de temps. La figura legal serà la concessió de l'estadi i, de fet, una fórmula semblant ja es va arribar a aprovar en un ple municipal en l'etapa de Josep Delgado com a propietari del club, tot i que després l'empresari de Sarrià de Ter i el club es varen fer enrere. En els mesos vinents, l'actual contracte d'ús acaba el proper juny, les dues parts haurien d'arribar a un acord per tancar el tema. Dijous, Soriano i Guardiola ja havien deixat clara la seva voluntat de «treballar de la mà de les institucions i societat gironines».