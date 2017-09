a competir contra un sevilla de champions

artit molt complicat el que se li presenta novament al Girona aquesta tarda a Montilivi. Arriba el Sevilla d'Eduardo Berizzo, un equip de Champions League que ve de guanyar l'Eibar per tres a zero en l'últim duel de lliga i d'aconseguir un valuós empat aquesta setmana al camp del Liverpool en la competició europea.



L'estil de joc. Després d'una bona temporada amb Jorge Sampaoli, el club andalús va optar per rellevar-lo pel també argentí Toto Berizzo. Està clar que l'objectiu era poder continuar amb la idea d'oferir un futbol atractiu, intens, valent i de perfil ofensiu. Per això les bones maneres que va mostrar el tècnic en les temporades que va estar al Celta de Vigo li van obrir les portes del Sánchez Pizjuan. El Sevilla aposta pel joc combinatiu situant els seus jugadors en un sistema de joc 1-4-1-4-1 amb la variant ofensiva segons els moviments dels seus jugadors de banda. Si aquests tenen un perfil més ofensiu i es queden més amunt, el dibuix passaria a ser un 1-4-3-3. A la porteria Sergio Rico s'està consolidant com a un porter de futur, de molt nivell i decisiu en molts partits per salvar en diverses ocasions al seu equip. En defensa s'està consolidant igualment la parella de centrals formada per Simon Kjaer i Clement Lenglet; també hi pot treure el cap l'exjugador de l'espanyol Nico Pareja.

Avui el rival dels gironins voldrà dominar el partit, tenir la possessió i portar el ritme. Cal destacar la presència d'Steven N'Zonzi, que degut a la baixa per lesió de Guido Pizarro encara agafarà més personalitat pel centre. L'espigat migcampista francès és un jugador molt complet, té qualitat tècnica per moure la pilota des de la seva posició i també aporta equilibri defensiu quan juga per davant dels centrals. Agrada a l'entrenador argentí que els seus equips tinguin dominat el mig camp, que juguin amb intensitat i velocitat i alhora que nodreixin en tot moment els seus jugadors de banda. Les incorporacions dels laterals (sol posar-hi Sebástien Corchia per la dreta i Sergio Escudero per l'esquerra, encara que aquest últim ha caigut de la llista per decisió tècnica), farà que als carrilers del Girona els calgui treballar molt defensivament. Al darrere als centrals locals els tocarà realitzar moltes ajudes als seus companys de banda, ja que tot i la important baixa del lesionat Nolito el més normal és que els extrems siguin els encarregats de buscar l'amplitud a les bandes. En punta i a la zona on es marquen les diferències l'entrenador del Sevilla podrà triar entre el francès Ben Yedder o el colombià Luis Muriel, un jugador que disposa d'un bon canvi de ritme i es mou bé a l'esquena dels centrals per buscar opcions de rematada. El davanter, procedent del Sampdoria, és la gran aposta del club sevillà, de fet per aquest jugador han realitzat el fitxatge més car de la seva història.



Setmana de molta càrrega per als andalusos. Eduardo Berizzo disposa d'una plantilla prou amplia per poder fer rotacions després de jugar entre setmana, de totes formes condicionat per algunes baixes la base de l'equip serà la que juga habitualment. El fet que els jugadors del Girona hagin pogut disposar d'una setmana tranquil·la i d'uns dies més de descans els pot beneficiar. Pablo Machín ha pogut preparar bé el partit i tindrà la plantilla fresca per poder rendir al màxim. Estem a l'inici de la temporada, alguns jugadors encara han d'agafar el ritme adequat de competició, és un bon moment per rebre un equip que ha tingut un desgast elevat en un partit tan exigent com el que va disputar a Anglaterra. Si la intensitat del partit és elevada i el Girona aguanta el ritme, a la segona part podria ser el moment de treure'n profit, per això cal tenir paciència, madurar el partit i no perdre el control.



Saber competir fins al final. El Girona ha de saber estar dins el partit fins al final. La sensació és que l'equip va jugar un bon partit a San Mamés contra l'Athletic Club però que a l'hora de ser efectiu el rival va ser millor. Els gironins es trobaran amb aquest inconvenient durant la temporada; la majoria d'equips de la Primera Divisió disposen de jugadors que no necessiten gaires oportunitats per marcar, per això qualsevol errada es paga molt cara. Per exemple si ens fixem en l'últim partit que va jugar aquesta setmana el Sevilla al camp del Liverpool vam poder veure que les jugades en la zona de finalització es realitzaven amb efectivitat i velocitat, les passades, centrades i rematades a un sol contacte quan estan prop de l'àrea són més difícils de defensar.

Li toca a l'equip ser millorar en aquest aspecte, en el moment de contrarestar l'adversari cal ser més contundents i efectius per no cometre errades. Per atacar cal crear suficients ocasions per poder aconseguir dominar en el marcador. Davant una defensa ordenada per sorprendre els rivals s'ha de guanyar precisió i velocitat en els últims metres. Diumenge passat l'equip va anar darrere el marcador per primera vegada en aquesta lliga. Avui seria important tornar a avançar-se però en cas que no sigui possible no es pot perdre l'ordre ni la cara al partit.