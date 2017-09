Montilivi lamenta la seva primera desil·lusió amb la derrota del Girona

A la tercera no ha anat la vençuda i l'efecte Montilivi ha perdut la seva màgia. El Girona ha encaixat la primera derrota de la temporada a casa, tot i que ha fet algun mèrit per rascar algun punt contra un bon Sevilla. Muriel ha estat l'autor de l'únic gol del matx en una segona meitat que ha tingut de tot. Fins i tot un penal fallat pel bàndol local, quan al minut 90, Granell ha xutat al travesser des dels onze metres.

Qui avisa no és traïdor i Pablo Machín, durant la prèvia, havia avisat que hi podia haver canvis en un onze que fins llavors s'havia mostrat intocable. A l'hora de la veritat, el sorià ha mogut un parell de peces, deixant el mateix esquema de sempre i la idea de joc calcada que l'equip havia ofert en els primers partits de Lliga. Mojica ha entrat per banda esquerra, movent Aday a la dreta i asseient Maffeo a la banqueta. Allà ni hi ha estat Alcalá, que ha caigut de la convocatòria. L'eix l'ha completat Juanpe i la resta dels titulars han estat els que s'havien enfrontat a Atlètic, Màlaga i Athletic.

Algun canvi de jugadors, però amb la mateixa rauxa i empenta ha sortit el Girona des del primer sospir. Ha estat suficient per tancar un Sevilla que s'ha vist sorprès i al que li ha costat carburar. Fins que no ho ha fet, ha passat un quart d'hora ben bo. Temps que no han aprofitat els de casa per fer mal. Perquè d'ocasions clares, en tot el primer acte l'equip blanc-i-vermell no n'ha tingut ni una. Al minut 6, Aday ha aprofitat un forat a la banda esquerra de la defensa sevillista i ha rebut la pilota tot sol. Ha notat l'alè dels rivals i se li ha fet de nit, quan ho tenia tot de cares per fe ralguna cosa més. Com a mínim, ha provocat un córner.

La pilota era del Girona. Si més no, durant més d'una quinzena de minuts, en què els de Berizzo ni l'oloraven. Fins que no s'han adonat d'on eren i han entès de què anava la cosa, que el Sevilla no ha despertat. Quan ho ha fet, això sí, s'ha apoderat de la possessió i no l'ha deixat en cap moment. Ha anat endarrerint metres el conjunt blanc-i-vermell, deixant passar els minuts i esperant que alguna cavalcada de Mojica per banda, un cop de cap d'Stuani o una genialitat de Borja il·luminés la tarda.

El control dels visitants s'ha traduït en ocasions. Tímides, però al cap i a la fi, han començat a acostar-se als dominis de Gorka Iraizoz. La primera, al 26, en un cop de cap d'N'Zonzi que ha atrapat el porter amb una estirada d'allò més estètica. Poc després, una ràpida combinació al balcó de l'àrea l'ha hagut de salvar en l'últim sospir Bernardo, quan la passada de la mort hauria pogut causar un mal major. Al 30, Ganso ho ha provat de lluny i la pilota s'ha perdut prop del pal esquerre de Gorka.

Han estat els millors minuts dels sevillistes, que tot i això també han cedit un parell d'arribades amb cert perill del irona. La primera, al 33. Mojica, força desaparegut, ha rematat alt després d'un córner. També des de la cantonada, al 36, la pilota ha arribat a peus de Granell; el gironí ha provat el xut ras, amb molta intenció, i la pilota ha acabat petonejant el lateral de la xarxa de Sergio Rico.

Elèctric ha sortit dels vestidors el Girona. En un tres i no res, ha gaudit de dues bones ocasions. Una de més clara que l'altra. Al 46, Stuani ha rebut la pilota en banda esquerra, amb metres per davant. Ha provat la centrada al cor de la gran i allà l'ha rebutjat el central Lenglet cap a la seva pròpia porteria, sorprenent a tothom. L'esfèrica s'ha perdut per damunt del travesser. El córner posterior, ha acabat amb una rematada de Juanpe a boca de canó que s'ha perdut molt a prop del pal.

La resposta del Sevilla no s'ha fet esperar, amb Muriel com a protagonista. El davanter colombià ha tingut el gol a les seves botes dos cops en molt pocs minuts. Al 52, s'ha plantat sol davant Iraizoz agafant a contrapeu la defensa. Ha buscat el gol, però el porter ha tapat molt bé. Al 54, s'han trobat un altre cop tots dos protagonistes. Aquest cop, Muriel s'ha inventat un molt bon llançament de falta que Iraizoz ha refusat amb una estirada a la seva esquerra. S'ha llançat l'equip de Berizzo a la caça del gol i poc després l'ha tingut Banega. L'argentí ha collit un rebuig d'un xut de falta d'ell mateix que ha picat a la barrera i ha acabat enviat la pilota fora.

Machín no ho veia gaire clar i ha decidit moure fitxa amb un canvi, de primeres, sorprenent. Ha assegut l'únic davanter de referència que hi havia a la gespa, Stuani, i ha donat entrada a un migcampista com Aleix Garcia, que debutava així a Primera. Portu ha avançat la seva posició. Però no hi ha hagut massa temps per comprovar si l'experiment era o no vàlid, perquè Muriel ha anotat el 0-1. El colombià, un cop més, ha rebut amb metres per davant. Ha encarat Juanpe, abans de xutar al pal curt. Iraizoz ha posat la mà massa tova i la pilota s'ha colat al fons de la xarxa.

Ha tingut l'empat el Girona poc després que Aleix Garcia ho provés amb un llençament de falta que ha marxat alt. Cavalcada de Mojica per l'esquerra i el colombià, després de burlar el seu defensor, ha deixat la pilota morta al cor de l'àrea. Allà, Pere Pons ha rematat amb molta col·locació. Massa i tot. Era el minut 74 i podia passar de tot. Montilivi ha tornat a vibrar ben aviat, amb un cacau d'Aleix des de mitja distància que ha fregat la creueta esquerra de Sergio Rico.

Machín ha trigat en sacsejar del tot la banqueta. A poc més de deu minuts pel final, ha fet entrar Kayode i Olunga d'una tacada, asseient Pere Pons i Portu a la banqueta. El temps s'esgotava i els gironins han anat a per totes. Tanta ha estat la insistència que ha caigut una última oportunitat. Una de molt bona. L'àrbitre ha assenyalat penal de Vázquez sobre Kayode amb el temps reglamentari complert. Granell ha agafat la responsabilitat, però el seu xut ha picat contra el travesser. Mojica ha caigut dins l'àrea en l'afegit, però aquest cop De Burgos Bengoetxea ho ha passat per alt i no s'ha volgut complicar la vida.



Fitxa tècnica



0 Girona: Iraizoz, Aday, Juanpe, Bernardo, Muniesa, Mojica, Pere Pons (Kayode, min. 79), Granell, Borja García, Portu (Olunga, min. 79) i Stuani (Aleix Garcia, min. 67).

1 Sevilla: Sergio Rico, Corchia, Lenglet, Carriço, Carole, N'Zonzi, Sarabia (Krohn-Dehli, min. 85), Montoya (Mercado, min. 77), Banega, Muriel i Ganso (Vázquez, min. 63).

Gols: 0-1, Muriel (min. 69).

Àrbitre: De Burgos Bengoetxea (comitè basc). Ha amonestat Juanpe, Bernardo (Girona); N'Zonzi, Corchia, Carriço, Lenglet (Sevilla).

Estadi: Montilivi, 11.032 espectadors. S'ha guardat un minut de silenci en memòria del pare de Carlos Quintero, treballador del club.