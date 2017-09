El Girona juvenil segueix colíder després de patir davant el Saragossa

GIRONA-SARAGOSSA

El Girona juvenil segueix invicte i va sumar tres punts més al Municipal de Vilablareix en un partit trepidant davant el Saragossa (2-1). Els gironins van dominar tota la primera part, però els canvis introduïts pel tècnic aragonès a la segona van posar els blanc-i-vermells contra les cordes en el tram final del partit, en què Collet es va erigir com a protagonista.

Així, el Girona va dominar per complet el primer temps i, en el minut 17, Pachón recollia a l'esquena dels centrals una centrada de Pedro per encarar en solitari el porter visitant i marcar el primer. Passada la mitja hora, una sèrie de rebutjos dins l'àrea després d'un servei de falta els va aprofitar Pachón per endreçar-la a la porteria. A la segona part el Saragossa va escurçar distàncies amb una jugada que sorprèn els centrals i Collet va poder evitar mals majors.