Pablo Machín: «Mereixíem puntuar»

Pablo Machín ha comparat el partit d'avui amb el de l'Atlètic de Madrid en la primera jornada de lliga: «Marxo amb la mateixa sensació perquè aquell dia vam tenir la victòria molt a prop i vam acabar empatant, mentre que avui crec que hem merescut l'empat però Sergio Rico ha fet una gran aturada al xut de Pere Pons i el penal ha anat al travesser».

El tècnic del Girona ha reiterat que a «Primera Divisió els punts van molts cars i equips com el Sevilla resolen molt bé a les dues àrees, però crec que nosaltres hem fet mèrits per sumar com a mínim un punt».

«Ens podem conformar amb moltes coses, però jo no vull venir a les rodes de premsa i dir que hem merescut més; jo vull guanyar els punts que ens mereixem. No es tracta de plorar, simplement és que el Sevilla ha estat més efectiu».

L'entrenador del Girona ha destacat també que «estem fent més mèrits que no pas punts a la classificació i el que vull és canviar-ho, i mantenir els mèrits, però també sumar punts".

Machín ha explicat que amb l'entrada d'Aleix Garcia, Olunga i Kayode a la segona part el seu equip ha millorat però ha alertat que al davant hi havia un rival de molta entitat com el Sevilla.

També ha parlat dels canvis a l'onze inicial destacant que «Mojica ho estava fent bé als entrenaments» i explicant que Alcalá ha quedat fora de la convocatòria per un cop que va rebre en la darrera sessió preparatòria.