Machín introdueix els primers canvis en l'onze titular del Girona

L'onze titular del Girona ha rebut avui els primers canvis després que Pablo Machín repetís la mateixa alineació contra l'Atlètic, el Màlaga i l'Athletic.

Així han caigut Alcalá i Maffeo, rellevats per Juanpe i Mojica (amb Aday a la banda dreta i el colombià per l'esquerra). A la llista de convocats la novetat ha sigut Aleix Garcia, per un Alcalá que tampoc ha estat a la banqueta.

El Girona obria avui un tram de 3 partits en 7 dies. Dimecres tocarà visitar Leganés i dissabte (20.45) Montilivi es vestirà de gala per rebre el Barça.