Un 'transatlàntic' posa a prova l'efecte Montilivi

Com si d'una etapa d'alta muntanya es tractés, el Girona comença avui l'escalada al primer port. De primera categoria, és clar. O fins i tot especial. El primer d'uns quants, perquè el Sevilla, el rival d'aquesta tarda (16.15 hores/beIN La Liga), no és més que l'aperitiu. El calendari, capritxós, ha decidit que durant les properes setmanes, els rivals que passaran per Montilivi seran d'alçada. De moltíssima alçada. Començant pel Sevilla, passant pel Barça, Vila-real i Reial Madrid, i acabant per la Reial Societat. No està gens malament. Però per no espantar-se abans d'hora, Pablo Machín té la recepta. «Hem de deixar de fixar-nos en els noms dels rivals i centrar-nos en nosaltres mateixos, perquè si no patirem», deia ahir. Per tant, la consigna és clara. Toca oblidar la relliscada a Bilbao o no fer ni cas dels propers partits, alguns d'ells a tocar. És l'hora de centrar-se en el Sevilla, un «transatlàntic» per al tècnic, i mantenir el mateix nivell competitiu que l'equip demostrava en les dues primeres jornades del campionat a casa, davant l'Atlètic de Madrid (2-2) i el Màlaga (1-0).

Sense oblidar que dimecres hi ha partit a Leganés i que dissabte vinent el rival a l'estadi serà el Barça, Machín podria fer canvis en un onze que fins ara s'ha mostrat intocable. «Tinc l'equip decidit en un 90 o 95 per cent, però encara li he de donar una volta», admetia. Qui sí que està del tot descartat és David Timor (té una lesió a un dit del peu des de fa més d'un mes) i també Carles Planas. «El podria forçar si juguéssim les últimes jornades de Lliga, però no és el cas i prefereixo que descansi per precaució», deia del lateral.

Per tant, s'espera un onze molt semblant al de les tres primeres setmanes de la competició, encara que hi podria haver alguna variació. Iraizoz serà titular i Bounou, tot i que no es va entrenar el dijous per una contusió, ahir sí que ho va fer i serà a la banqueta. Maffeo té molts números de seguir a la dreta; com també que es repeteixi el trident defensiu, amb Alcalá, Muniesa i Bernardo. Aquest últim viurà un partit d'allò més «especial», com ell mateix admetia aquesta setmana, ja que s'enfrontarà al club on va acabar la seva etapa de formació i que li va donar l'oportunitat, a més, de debutar a Primera. Podria haver-hi alguna variació a la banda esquerra, si Machín opta per asseure Aday i posar-hi Mojica. El colombià és de perfil molt més ofensiu i el fet que el Sevilla ataqui bastant per bandes podria fer que el vallesà mantingués el seu lloc.

Pere Pons jugarà i l'acompanyarà Granell, sempre que el tècnic no hi decideixi provar Douglas Luiz, qui ha jugat alguna estona fins ara. Més avançat, Borja García seguirà a l'onze confirmant que és un dels jugadors blanc-i-vermells en més bona forma. Si Machín segueix optant per jugar amb un sol punta, Portu secundarà Stuani a dalt. Si no és així, el murcià serà suplent i el davanter estarà acompanyat per Kayode, encara que aquesta opció és més remota.

Moltes més rotacions farà el Sevilla, que dimecres va jugar partit de Lliga de Campions a Liverpool i que ha deixat homes importants fora de la llista per decisió tècnica o per lesió. Nolito i Pizarro són a la infermeria i estan descartats, mentre que Pareja, Kjaer, Escudero i Jesús Navas descansaran. Pablo Sarabia, que va tornar d'Anfield tocat, s'ha recuperat i ha entrat a la llista. També Sébastien Corchia i Lionel Carole, que seran titulars, com ahir va avançar el tècnic, Eduardo Berizzo, que va destacar la «il·lusió» i el «bon inici» de Lliga dels gironins.