El Girona no perdia a Montilivi des de la derrota contra l'UCAM l'abril passat

Cinc mesos després, el Girona ha tornat a perdre a casa. La primera derrota de local a Primera Divisió va arribar davant del Sevilla, per un solitari gol del colombià Muriel. L'últim cop que s'havien escapat els tres punts de Montilivi havia sigut el 22 d'abril passat, encara amb l'equip a Segona A, quan l'UCAM Múrcia va pescar a l'estadi amb un triomf per 1-2. I això que les coses havien començat d'allò més bé, amb el gol de Portu als 12 minuts. Jona, abans del descans, i Pere Milla, ja a la segona part, van capgirar el resultat.

Aquella va ser la tercera derrota consecutiva del Girona a casa la temporada passada, perquè abans s'havien imposat a l'estadi el Cadis (1-2) i el Rayo Vallecano (1-3). Van ser moments durs per a l'equip, que no obstant això, va poder mantenir la segona posició amb relativa comoditat per acabar celebrant l'ascens a Primera. El més curiós del cas és que les tres derrotes, les úniques a casa en tot el curs passat, van arribar després que l'equip de Pablo Machín hagués pogut encadenar com a local ni més ni menys que vuit victòries seguides. Abans d'aquell sotrac, Lugo (3-1), Llevant (2-1), Nàstic (4-2), Còrdova (2-0), Sevilla Atlètic (2-0), Valladolid (2-1), Mallorca (1-0) i Getafe (5-1).

La ratxa de derrotes a Montilivi es va superar el primer cap de setmana de maig guanyant l'Osca (3-1) en un partit que valia mig ascens. Després el Girona, abans de celebrar l'èxit, va enllançar a casa dos empats sense gols, contra l'Alcorcón i davant del Saragossa. Ja a Primera, en la jornada inaugural els gironins van empatar amb l'Atlètic de Madrid (2-2) i set dies després superaven el Màlaga (1-0). Ahir Granell hauria pogut allargar l'estadística d'imbatibilitat si hagués transformat el penal assenyalat en el minut 90, però el seu xut va anar al travesser.

Amb la derrota d'ahir amb els andalusos el Girona acumula dues derrotes seguides, fet que li ha fet perdre diverses posicions a la classificació. Ara arriba una setmana amb dos partits i la primera missió, abans de rebre dissabte el Barça, ha de ser puntuar al camp del Leganés. Machín ha programat entrenaments per avui i demà a Montilivi (10.00). Tornant de Leganés, els jugadors tindran dijous jornada de descans i prepararan la visita del Barça divendres a Riudarenes i el mateix dia del partit al matí a l'estadi.