Gumbau (Leganés) diu que serà "especial" el partit contra el Girona

Gerard Gumbau, migcampista del Leganés format al planter del Girona, ha assegurat avui que el duel de Lliga que enfrontarà aquest dimecres aquests dos equips, a Butarque, serà "molt especial" per a ell pel seu passat en el conjunt gironí. "Al Girona hi he estat des d'aleví fins a juvenils, m'he format allà. Sempre és especial que vingui el Girona, l'equip de la meva ciutat, a Leganés", ha comentat en roda de premsa.

El futbolista ha mostrat la seva intenció de seguir treballant per sumar més minuts de joc amb el conjunt madrileny, on ha arribat aquest estiu després de deixar el filial del Barça i haver arribat a debutar amb el primer equip: "Quan no entres en la convocatòria el primer que pensa un jugador és en enfonsar-se. Jo faig tot el contrari. M'entreno cada dia per poder aconseguir minuts i convocatòries. Donar el màxim de la meva capacitat en els entrenaments és la meva mentalitat, treballar per poder aconseguir entrar en les convocatòries i quan tingui els minuts poder aprofitar-los".

El Leganés, igual com el Girona, afronta el duel de dimecres després de dues derrotes seguides: "El grup està bé. Després de dues derrotes estàs sempre anímicament una mica tocat però l'equip reacciona bé. Hem tingut les nostres oportunitats en els dos partits per aconseguir més punts dels que hem aconseguit però gràcies al bon inici que hem fet de temporada tenim un marge de millora, però un marge bo", ha indicat Gumbau.

A més ha dit que contra el Girona i el Las Palmas afronten dos partits claus per ser possibles rivals directes: "Tots els partits són importants, però més amb equips que en teoria són de la teva lliga. Són partits en què has de sortir a mort, com tots els que hem de jugar. Seran dos partits en els quals haurem d'intentar sumar tots els punts possibles".