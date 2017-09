Machín: «L´empat hauria estat el més just»

Amb una frase, Pablo Machín va resumir allò que havia vingut a dir durant la desena de minuts que va durar la seva roda de premsa posterior al 0-1 amb el Sevilla. «Les sensacions han estat bones però el resultat ha estat injust. No es tracta de plorar, sinó de treballar». Doncs això. Que li havia agradat la imatge de l´equip. Que pel que havien fet uns i altres creia que es mereixien l´empat. Que està molt bé que els entrenadors rivals t´elogiïn, com havia fet Berizzo poc abans, però que la qüestió és guanyar i punt. Per arrodonir-ho, va mostrar-se «preocupat» per la falta d´encert al davant, admetent que la manca d´«efectivitat» havia tornat a ser clau després de gaudir de «bones ocasions» (les de Juanpe, Pere Pons i el penal de Granell) per no haver perdut per primer cop a Montilivi aquesta temporada.

Amb la cara paga bastant Machín. És fàcil endevinar com està només fent un cop d´ull a la seva fisonomia. Ahir, va aparèixer amb mig somriure, per intentar dissimular que la processó anava per dins. «Marxo amb una sensació semblant a la del primer dia». Es referia al 2-2 contra l´Atlètic, un vespre en què el Girona va fer motius suficients per guanyar, però va acabar cedint dos punts sotmetent-se a la millor qualitat del rival. «Aquell dia ho teníem tot de cara i vam sumar un punt. Avui, ni això. Crec que el més just hauria estat l´empat. No només pel penal fallat, sinó perquè el joc ha estat molt equilibrat. El Sevilla és un equip magnífic; nosaltres hem donat la cara fins a l´últim segon, però els partits es decideixen per la qualitat a les àrees. Ells han estat més encertats. Nosaltres hem de transformar les oportunitats que tenim si no volem perdre punts».

Sense voler-se «conformar» amb els elogis dels altres entrenadors (Berizzo va tenir molt bones paraules per al Girona i va destacar com de difícil és guanyar a Montilivi), Machín va replicar que «no vull que em diguin que em mereixo més del que tinc, sinó emportar-me el que em mereixo. Estic convençut que a tots els equips els costarà sumar aquí, però hem de fer un pas endavant pel que fa a l´efectivitat. Agraeixo les bones paraules, encara que els rivals han estat més eficaços fent menys que no pas nosaltres». És aquí on més va incidir. En la falta de punteria. Són més de dos partits que el Girona no marca i ahir ho va pagar car. «Em preocupa. Som un club que no té les mateixes possibilitats que d´altres per fitxar davanters que facin molts gols a Primera. Stuani és el nostre jugador franquícia en aquest aspecte, per la seva experiència i xifres. Però és evident que és difícil tenir qualitat a dalt que garanteixi gols. Em preocupa perquè sense marcar és impossible guanyar o fins i tot empatar partits».

Ha admès que l´equip ha «entrat molt bé», que ha sigut «valent» des de l´inici «pressionant a dalt» tot un Sevilla. Però «a mesura que el cansament s´ha acumulat, la qualitat d´ells s´ha imposat». Ha estat llavors quan els gironins han «patit» i per al tècnic, «ens ha costat corregir-ho». Amb l´entrada d´Aleix Garcia, ha pretès «poblar el mig del camp i tenir una mica més de toc», però llavors ha estat quan ha arribat el 0-1. «A partir d´aquell moment hem anat a remolc, encara que no hem llançat la tovallola en cap moment i hem generat ocasions suficients per empatar».



La baixa d'Alcalá

Una de les dues novetats que va presentar l´onze d´ahir va ser la presència de Juanpe Ramírez a l´eix de la defensa. El canari entrava per Pedro Alcalá, qui ni s´asseia a la banqueta de manera sorprenent, sobretot després que el murcià hagués jugat tots els partits fins ara. Machín n´explicava els motius. «Alcalá havia patit un cop que se li va acabar inflamant. No ho sabia durant la roda de premsa prèvia, per això no en vaig dir res. Tenia unes petites molèsties que van anar a més en el darrer entrenament», deia. També va explicar l´entrada de Mojica i la suplència de Maffeo. Del colombià, va dir que «s´estava entrenant molt bé» i que la de carriler és una «posició amb molta exigència». Ho va rematar: «He tret el millor equip que tenia per guanyar el Sevilla i dimecres faré jugar el millor equip possible per mirar de guanyar a Leganés». Va valorar també els debuts d´Aleix Garcia i Olunga, mostrant el seu desig perquè tant ells dos com la resta dels nouvinguts «s´adaptin al més aviat possible a l´exigència de Primera i a la nostra manera de jugar. Espero que no passin gaires partits perquè puguin arribar al seu màxim nivell. Ells ens han de dir si tenim capacitat o no per mantenir-nos o no, i per fer-ho amb més o menys dificultats».



El penal a Kayode

Preguntat per si havia vist penal en l´acció sobre Kayode, va dir Machín que des de la banqueta no havia vist gaire clara la jugada. «Si no l´hagués xiulat, ni me n´hauria adonat. Però si ho ha fet, és perquè l´ha vist clar», deia. Ara bé, va afegir que en una acció posterior sobre Mojica, «allà crec que sí hi ha un contacte clar. M´ha semblat penal. Però després de xiular-ne un, sembla que costa més assenyalar-ne un altre».