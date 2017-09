El primer penal arriba més aviat que el curs passat

? De Burgos Bengoetxea va xiular ahir el primer penal de la temporada a favor del Girona per l'acció de Franco Vázquez sobre Kayode. Així l'equip blanc-i-vermell ha gaudit de la primera pena màxima molt més d'hora (en el quart partit) que la temporada passada, quan va haver d'esperar fins la jornada 18. Va ser al camp de l'Alcorcón, assenyalat per l'andalús Figueroa Vázquez, i tot i que Cristian Herrera el va transformar, no va poder evitar la derrota a Santo Domingo per 2-1.