Primera gran frustració de la temporada per a 11.032 gironins

LA CONTRACRÒNICA

Minut 90 de partit. De Burgos Bengoetxea veu penal en una acció en què el «Mudo» Vázquez aixeca massa la cama prop de la cara de Kayode. Esclat d'alegria entre els més d'onze mil aficionats del Girona que ahir hi havia a Montilivi. El Girona havia patit molt contra un Sevilla amb aires d'equip gran. Berizzo s'havia permès fer rotacions després d'empatar dimecres a Anfield Road davant el Liverpool i, quatre dies més tard, emportar-se els tres punts de Montilivi en un exercici d'efectivitat a les dues àrees. Sense fer un gran partit ni ser netament superior al Girona. Simplement apareixent en els moments clau. Amb Sergio Rico aturant la millor oportunitat del Girona amb l'ajuda d'un defensa i, abans, amb Luis Muriel marcant quan va poder encarar Iraizoz.

Així és la Primera Divisió. I, com que molts dels onze milers d'aficionats que hi havia a Montilivi també hi eren contra l'Atlètic de Madrid, ho tenien molt clar. Fins que va arribar el penal sobre Kayode, el Sevilla anava pel camí d'emportar-se els tres punts com l'Atlètic se n'havia emportat un tot i el 2-0 amb què s'havia avançat el Girona. Per això l'esclat d'alegria quan De Burgos Bengoetxea va assenyalar el punt de penal. Un empat ho canviava tot. El Girona hauria continuat invicte a Montilivi, per on ja han passat dos equips de Lliga de Campions, i els onze milers de gironins (uns 500 menys que el dia de l'Atlètic de Madrid i gairebé dos mil més que contra el Màlaga) haurien marxat més parlant de la capacitat de lluita de l'equip o de les bones sensacions amb el debut d'Aleix García que del ja clàssic debat sobre la falta d'experiència i de capacitat golejadora de l'equip. Però, Granell va enviar la pilota al travesser i la frustració va ser inevitable. La primera gran frustració de l'afició gironina a Primera Divisió. Pensar que De Burgos Bengoetxea s'atreviria a xiular penal per la caiguda de Mojica era massa pensar. A un equip de Lliga de Campions no se li xiulen dos penals en contra en els últims minuts. I menys si cap del dos és molt clar.

Els més d'onze mil seguidors del Girona que hi havia ahir a Montilivi varen haver de marxar amb un regust de boca diferent dels dos primers partits de Lliga contra Atlètic de Madrid (empat) i Màlaga (victòria). La propera vegada que tornin anar a l'estadi serà per veure el seu equip enfrontar-se al Barça, dissabte vinent. «Primer tenim el partit del Leganés, que és molt important, i després vindrà el partit contra el Barça en un dia en què tots hem de ser del Girona. Aquell dia no val anar a mitges, perquè també ens hi juguem molt i tots hem d'animar al Girona», assegurava després del partit Delfí Geli.