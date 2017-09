Girona i Barça no s'han enfrontat mai en Lliga. Fins ara ha estat un partit impossible, perquè, en vuitanta-set anys d'història de la Primera Divisió espanyola, ni el Girona hi havia estat mai ni el Barça ha deixat mai de competir-hi. El primer Girona-Barça de Lliga arribarà d'aquí a quatre dies, dissabte a Montilivi (20.45), però, més enllà de duels de Copa Catalunya o d'una victòria gironina a Vista Alegre per 2-0 en la Lliga Mediterrània, que va substituir la Lliga durant el primer any de la Guerra Civil, l'únic precedent oficial entre tots dos equips és a la Copa. Un 9-0 el 24 d'abril de 1949 en els vuitens de final de la Copa del Generalísimo que es va jugar a partit únic al camp de les Corts. En la ronda anterior, el Girona havia eliminat el Mallorca i, anant cap a Granada per jugar el darrer partit de la lliga de Segona Divisió, els gironins van saber que el seu proper rival seria el Barça a Vista Alegre. El club blaugrana, però, va proposar al Girona jugar a les Corts a canvi d'una compensació econòmica que no es va fer pública i la junta que presidia Joan Andreu ho va acceptar. Una quantitat que, a parer de la premsa de Barcelona resultava «excessiva», i que des de la gironina s'admetia perquè «no només vivim d'il·lusions, sinó de fets tangibles i la realitat és que els diners estan a les Corts».

GIRONA I BARÇA DE LA TEMPORADA 1948-49 - Els gironins acabaven de pujar a Segona Divisió i van completar la lliga en novena posició, mentre que els blaugrana van aconseguir tres títols: Lliga, Copa Llatina i Copa Eva Duarte. Fotos: DIARI DE GIRONA / DIARI SPORT

Així el partit es va jugar a Barcelona. El 24 d'abril de 1949. La Lliga de Primera Divisió s'havia acabat una setmana abans, amb els blaugrana com a campions amb dos punts d'avantatge sobre el València i tres respecte al Madrid. La visita del Girona, que aquell any s'havia estrenat a Segona Divisió després d'aconseguir l'ascens al camp del Melilla la temporada anterior, no va generar excessius problemes, o més aviat cap, al campió de Lliga que entrenava l'uruguaià Enrique Fernández. El tècnic local no va poder comptar amb el seu màxim golejador, l'històric César, que s'havia casat aquella mateixa setmana després d'acabar el campionat amb 28 gols. En canvi, Fernández sí que comptar amb el defensa gironí Josep Puig Curta i amb altres noms mítics de la història blaugrana com Seguer, Basora o dos dels germans Gonzalvo. A la porteria blaugrana hi havia Velasco, que llavors encara no havia perdut la titularitat a mans del seu suplent Ramallets, que acabaria fent història al Barça, però aquell dia el porter murcià no va tenir massa feina contra un Girona que va jugar molts minuts amb un de menys per l'expulsió del defensa Virgili. En aquella època només es podia fer la substitució del porter. El tarragoní Arcadi Virgili s'havia format com a futbolista al Barça i, tot i que havia acabat tocat el partit de Lliga de la setmana abans a Granada, va voler forçar per jugar a les Corts. Abans de la mitja hora, i encara amb 1-0 en el marcador (marcat per l'argentí Mateo Nicolau), Virgili va haver de deixar el camp. I allà va començar el naufragi gironí. Al descans, el Barça ja guanyava per 5-0 en un marcador que, al final del partit, es faria més gran fins al 9-0. Nicolau (3), Canal (2), Seguer (2), Basora i Marcos Aurelio van ser els autors dels gols blaugrana. El Girona va canviar de porter al descans: Lluís Pujolràs va encaixar cinc gols al primer temps i Yagüe quatre després del descans. El Girona va jugar amb Pujolràs (Yagüe, m.46), Virgili, Cros, Miernau, Negre, Huguet, Camps, Medina, Grabuleda, Cànovas i Anjauama; i el Barça amb Velasco, Seguer, Gonzalvo II, Calo, Curta, Calvet, Marcos Aurelio, Canal, Gonzalvo III, Nicolau i Basora.

El Barça va passar a quarts de final, però, tot i que aquella temporada l'equip blaugrana guanyaria tres competicions (Lliga, Copa Llatina i Copa Eva Duarte), la Copa del Generalísimo se'ls escaparia en caure contra el València en semifinals. Després els valencians aixecarien el títol superant l'Athletic Club a la final. Curiosament, aquella temporada, el Madrid va caure en la mateixa ronda de Copa que el Girona, vuitens de final, en mans de l'Athletic Club.