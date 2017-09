Maffeo, amb 247 minuts, és l´únic cedit pel City amb cert protagonisme a Girona

Amb el pont que uneix Manchester i Girona més ferm que mai, aquest estiu la plantilla s'ha tornat a nodrir amb futbolistes del City, com ha passat aquestes dues últimes temporades. Cap novetat. El salt a Primera i la recent compra de la majoria d'accions per part de Ferran Soriano i Pere Guardiola no ha fet més que accentuar aquesta bona relació, que s'ha traduït en l'aterratge de fins a cinc jugadors citizens: Pablo Maffeo, Douglas Luiz, Aleix Garcia, Olarenwaju Kayode i Marlos Moreno. De moment, i encara amb gairebé tota la Lliga per davant, no tots han començat amb el mateix peu. És més, tan sols Maffeo és l'únic que presenta uns números que fan certa patxoca. La resta, o han aparegut amb comptagotes o ni tan sols han debutat.

Potser perquè ja coneixia la casa, perquè està plenament adaptat al sistema o perquè Machín hi confia. El cas és que Maffeo va camí de convertir-se en un home important aquesta temporada, si les lesions el respecten. Sense massa per triar i remenar a l'hora de reforçar la banda dreta, el català ha començat jugant, convertint-se en el futbolista cedit pel Manchester City amb més protagonisme. El 25 blanc-i-vermell ha disputat 3 dels 4 primers partits de Lliga. En tots ells (Atlètic de Madrid, Màlaga i Athletic Club) ha sortit com a titular i en només un va ser substituït: a Bilbao, per Mojica. Acumula 247 minuts, molts més dels que la resta de citizens han gaudit fins ara.

Bàsicament, perquè qui li aniria per darrere en un suposat rànquing de participació seria Olarenwaju Kayode. I el davanter només ha disputat 50 minuts. Això sí, no s'ha perdut ni un sol partit. S'ha convertit en el revulsiu per excel·lència de Machín, l'únic futbolista de la plantilla que, entrant a totes les convocatòries, sempre s'ha assegut a la banqueta però ha acabat jugant. Kayode: 6 minuts amb l'Atlètic, 9 el dia del Màlaga, 25 a Bilbao i 10 contra el Sevilla. No ha vist porta, però ha tingut dues accions destacades: una enorme ocasió que va salvar Oblak el dia del seu debut, i el penal que va provocar el passat diumenge que Granell no va aprofitar.

Un parell d'estones ha tingut Douglas Luiz per intentar demostrar per què el City va pagar 14 milions d'euros aquest estiu al Vasco da Gama. Adaptant-se encara a la velocitat de creuer de la Lliga espanyola i al sistema de Machín, del brasiler encara s'espera molt. Fins la data, 36 minuts repartits entre el Màlaga i Athletic. Un bon xut que va aturar Roberto, porter del conjunt andalús, és l'única acció perillosa que fins ara ha protagonitzat.

Menys encara ha jugat Aleix Garcia, però en va tenir prou amb 23 minuts contra el Sevilla per guanyar-se la crítica positiva de l'entorn. El jove migcampista d'Ulldecona tan sols havia estat convocat contra l'Atlètic de Madrid, fins que l'últim diumenge va debutar entrant per Christian Stuani. Minuts de qualitat amb un parell d'ocasions: un xut de falta que va marxar alt i una fuetada des de mitja distància que es perdia molt a prop del pal esquerre de Sergio Rico. Demà, a Leganés, podria tenir una nova oportunitat.

L'altra cara de la moneda la protagonitza Marlos Moreno, qui va viure un final de mercat ben estrambòtic en estar inscrit per l'Independiente argentí tot i haver estat cedit pel City a Girona i presentat per l'equip blanc-i-vermell. El davanter, de moment, sembla que no entra en els plans d'un Machín que encara no l'ha fet jugar a la Lliga. 0 minuts i només un parell de convocatòries: es va asseure a la banqueta contra Atlètic i Màlaga, però tan sols va trepitjar la gespa de Montilivi per escalfar per la banda.