«Al Leganés l´afavorirà haver descansat dos dies més»

No se sap ben bé si ho va fer per curar-se en salut, o ho va deixar anar en to de denúncia. El cas és que Pablo Machín va incidir, i bastant, ahir durant la roda de premsa prèvia al duel de Leganés en un sol aspecte: el temps de descans que un i altre equip han tingut abans d'aquesta jornada. Els madrilenys van jugar divendres a Eibar, mentre que el Girona es va enfrontar al Sevilla el diumenge. La diferència és evident i Machín va voler-ho manifestar. Com que contra un «rival directe» com ho és el d'Asier Garitano Machín vol «estar el millor possible», troba incomprensible que a la cita els dos conjunts es presentin amb un estat físic diferent. O això és el que va venir a dir. «Estem cansats, venim d'una batalla molt exigent contra el Sevilla. Ells han tingut dos dies més de recuperació. Amb tanta igualtat com hi ha a la Lliga, això pot ser determinant. A més, nosaltres tenim el viatge. Crec que tot això els beneficiarà», deia.

Amb tanta càrrega de partits en poc temps, explicava el de Gómara que es «planteja tot» a l'hora de confeccionar l'onze, tot recordant que és «un partit súper important per a ells, però també per a nosaltres». Per tant, intentarà reservar el menys possible i «ser competitius» amb un onze de garanties. «He de pensar molt bé quins són els jugadors que ens poden donar més opcions de guanyar. Cal valorar si tenim una plantilla àmplia per canviar de peces i seguir competint com fins ara», deia.

Afirmava no tenir del tot clar l'onze, però del que no té cap dubte és que espera un duel ple de «patiment» a Butarque. «Sempre has de patir per gaunyar, però encara més quan ets un equip de la zona baixa i novell com el nostre». Recordava que havia viscut «bones experiències» al camp del Leganés i que espera «patir però acabar guanyant o almenys treure'n alguna cosa positiva». Perquè amb l'empat, ja es fregaria les mans. O això semblava que es desprenia de les seves paraules. «Un empat seria una bona opció. L'altre dia vam perdre l'oportunitat de sumar un bon punt que hauria reforçar la nostra autoestima. Tan de bo aconseguim mantenir la nostra porteria a zero, això ja seria una bona notícia», valorava.

Del Leganés, espera que els de Garitano canviïn «bastant» la imatge respecte l'última jornada, quan van variar el dibuix a Eibar. «M'espero el seu esquema de sempre a casa, amb els més habituals que han jugat els primers partits». Del Girona, no té en ment cap revolució. «No seríem intel·ligents si penséssim en canviar tres coses de cop sense haver fet bé les dues primeres abans. Jugarem com sempre. I si estem més cansats, serà fruit de l'últim partit. No tenim previst variar el nostre plantejament. Som conscients d'on anem i que ens enfrontarem a un rival molt físic en el seu joc».