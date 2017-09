Sense gol no hi ha alegria

Per més que Machín donés ahir per «positiu» un hipotètic empat aquest vespre a Leganés (20.00 hores, beIN La Liga), és evident que el Girona rebria amb els braços ben oberts una victòria a Butarque. De motius n'hi ha per triar i remenar. Però dos en destaquen. El primer, que l'equip encadena dues derrotes consecutives i no guanya des de finals del mes d'agost. I el segon, perquè batre a un rival directe en la lluita per la permanència sempre es converteix en un triomf amb valor afegit. Perquè això sigui possible, només cal que avui alguns factors juguin a favor dels blanc-i-vermells. Toca superar el cansament provocat pel recent duel amb el Sevilla; cal sobreposar-se a un ambient hostil i a un rival exigent com ho és el conjunt de Garitano; i sobretot, ja va sent hora de veure porteria, perquè això de no marcar des de fa 244 minuts comença a ser una llosa massa pesada.

Va ser Alcalá l'últim a fer gol. Gairebé fa un mes. En tot el segon temps amb el Màlaga, i els partits sencers contra Athletic i Sevilla, els gironins s'han quedat a zero. I sense gol, no només no hi ha alegria, sinó que és molt difícil aconseguir bons resultats. «És impossible guanyar, i fins i tot sumar. Estic preocupat», deia Machín el diumenge. El tècnic, a més, té la mosca a l'orella per altres coses. També li preocupa el «cansament» dels seus homes, que venen de jugar fa tres dies mentre que el Leganés ho va fer el divendres. Per al sorià això pot ser «determinant», però la declaració d'intencions és la de jugar «com sempre» i «sense canviar el nostre plantejament».

Ara bé, una altra cosa són les peces. I amb fatiga acumulada, és evident que hi haurà novetats a l'onze, tenint en compte, també, que el dissabte hi torna a haver partit. Ni més ni menys, que contra tot un Barça a Montilivi. Però això serà una altra història i Machín pensa posar l'equip més competitiu possible aquest vespre al damunt de la gespa de Butarque. Canviarà respecte el de diumenge contra el Sevilla, això sí. El que és una incògnita és saber en quina mesura. I si se seguirà apostant per un sol davanter o, aquest cop, n'hi haurà dos. «A dalt, totes les possibilitats són vàlides. Olunga és similar a Stuani i Kayode aporta més velocitat. Tots són compatibles. Podem jugar amb un home, però també amb dos en atac», deia. Poques pistes, però la possibilitat d'apostar per dues referències, i més ara que el gol va car, guanya enters.

Començant pel darrere, Iraizoz seguirà sota pals. No va estar gaire encertat el navarrès en el gol del sevillista Muriel, però va evitar amb bones intervencions que el conjunt andalús ampliés el marcador. A la banda dreta, Maffeo té molts números de tornar a l'onze després de la seva recent suplència; a l'esquerra, Mojica podria passar per davant d'Aday, que s'asseuria a la banqueta. A l'eix, Muniesa i Bernardo repetiran, mentre que caldrà veure si Alcalá està al cent per cent per sortir d'inici. Finalment entrava a la convocatòria, en el lloc d'Aleix, i això ja és un símptoma positiu que confirma que el murcià pot jugar.

Pere Pons sembla intocable mentre que Granell podria mantenir-se, sobretot en veure que Aleix Garcia, que ho havia fet prou bé amb el Sevilla, queia de la llista. Més avançat, Machín triarà entre Borja García, Portu o Douglas. Si decideix apostar per dos puntes, a Stuani l'acompanyarà Kayode, un futbolista veloç que pot guanyar l'esquena de la defensa local amb facilitat. Si en canvi es segueix jugant amb un davanter, Portu podria sortir d'inici i la referència se la rifarien entre el pitxitxi Stuani i Kayode.