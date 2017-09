«L´equip té molta fam per treure un bon resultat de Leganés»

Johan Mojica va ser una de les dues novetats que el Girona va presentar de sortida el passat diumenge en el duel amb el Sevilla. El colombià va completar els 90 minuts i pocs dies després, es torna a veure «preparat» per si avui li toca jugar a Leganés. «Em sento molt bé físicament», afirmava ahir, en roda de premsa, després de l'últim entrenament abans del duel de Butarque. Com havia fet Pablo Machín una estona abans, també es va queixar de la diferència de temps de recuperació entre un i altre equip, però assegurant que «confio en el treball del cos mèdic i dels fisioterapeutes perquè estiguem bé».

Per a Mojica, el vestidor gironí té «fam» de sumar un «bon resultat» aquest vespre que serveixi per «començar una bona ratxa de resultats» com la que es va donar a l'inici del campionat. I això que el dissabte ve el Barça a Montilivi, però el colombià prefereix anar «partit a partit» sense mirar l'entitat delrival de torn. «Qui sap, potser encetem una bona dinàmica. Esperem que sigui així».

Després d'assegurar que el Girona jugarà avui «de tu a tu» contra un «rival de la nostra lliga» com el Leganés, Mojica va reconèixer que la plantilla treu ferro a trobar-se avall a la classificació, a prop del descens. «Volem estar el més amunt possible, com és lògic. Sabem que hi haurà equipos que portaran a batuta del campionat. Nosaltres el que intentarem és estar en una posició còmoda. Hem d'adaptar-nos a les ratxes, siguin com siguin, i estar bé físicament». Tampoc va fer cap drama davant el poc gol que ha demostrat l'equip en els últims partits. «És més difícil marcar a Primera i hem d'aprofitar més les ocasions. Però confiem en tothom. Tots estem capacitats per veure porta i estic segur que el gol arribarà».