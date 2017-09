Machín: "Hem tingut alguna ocasió clara per guanyar"

L'entrenador del Girona, Pablo Machín, ha donat per bo el punt aconseguit a Leganés. "És el primer que sumem fora de casa i l'hem de valorar. Ens ha costat gairebé la vida perquè hem fet un esforç físic titànic", ha destacat. Machín ha considerat l'empat com un "resultat just" i ha recordat que "venim de partits on hem fet més mèrits que no pas els punts que ens han donat".

Preguntat per la falta de gol (avui ha sigut el tercer partit sense veure porteria), l'entrenador ha considerat que "les ocasions, les tenim. Avui perfectament hauríem pogut fer un gol i fent el partit seriós que hem fet en defensa podíem haver guanyar". També ha destacat el paper de Kayode, avui titular: "ens ha aportat la velocitat que ens dona Portu. Ho ha fet bé, tant ell com Stuani, que ens aporta molt d'ofici".

"Ha sigut un partit més físic que tècnic. Aquí havíem de venir a no perdre", ha subratllat, dient que "sumant un punt és un mal menor".

Machín també ha parlat del partit de dissabte contra el Barça: "si volem competir contra un equip que és molt millor que nosaltres, haurem de fer rotacions. Era important afrontar aquest duel havent sumant aquí a Leganés. A mi no és el partit que més m'il·lusiona, però potser a la gent de Girona, sí. Hem de competir. Jo en l'experiència que tinc a Primera, amb el Numància, l'equip de la meva terra, el vam poder guanyar, al Barça".