Muniesa es pot perdre el partit contra el Barça

l central del Girona Marc Muniesa, que ha sigut rellevat a la segona part per Bernardo, es perdrà probablement el partit de dissabte contra el Barça segons ha explicat Pablo Machín a la roda de premsa posterior al partit de Leganés. La substitució ha estat provocada per uns problemes físics dels jugador de Lloret i "per precaució" l'entrenador ha considerat que és possible que li dongui descans en la propera jornada.