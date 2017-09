Si es donava per "positiu" l´empat a Butarque 24 hores abans de jugar-hi, Pablo Machín, el culpable d´aquesta afirmación, ha pogut marxat satisfet de Leganés. El seu Girona ha trencat una ratxa de dues derrotes consecutives amb un empat sense gols (0-0) contra un rival que ha anat de més a menys. Un pal de Juanpe, al segon temps, ha estat la millor oportunitat dels blanc-i-vermells, que tot i no fer un gran partit han gaudit d´alguna oportunitat per decantar la balança al seu favor, però un cop més els ha fallat la punteria als metres finals.

Tot i que feia ben pocs de la "batalla exigent"que havia suposat enfrontar-se al Sevilla, i del "cansament" que l´esforç havia generat als seus jugadors, Machín no ha presentat massa canvis a l´equip titular. Ha tornat Maffeo a la banda dreta; també Alcalá, que ha asseut Bernardo per primer cop aquesta temporada. I es passava també a jugar amb Kayode al davant, deixant Portu a la banqueta. Poques variacions i una mateixa idea. Tot i que aquest cop, en comptes de ser el Girona l´encarregat de posar la pressió i la intensitat de bon inici, aquest rol se n´ha encarregat de dur-lo a terme el Leganés. Esperonat pels dos últims mals resultats, el conjunt d´Asier Garitano ha sortit a per totes. Des del xiulet inicial. Sense miraments. Ha pressionat a dalt, ha estat un punyal amb la pilota als peus i no ha deixat respirar als blanc-i-vermells.

Com a mínim, de sortida. Li ha costat reaccionar a l´equip de Machín, que ha patit un ensurt ben matiner. Als 40 segons, Szymanowski ha rebut la pilota a l´àrea i, després d´un intent fallit de rematada, ha colpejat amb força la pilota i aquesta ha impactat amb el travesser. Claríssima opció per al Leganés. Com també molt clara ha estat la resposta gironina. Una centrada al cor de la gran ha trobat Stuani. L´uruguaià, tot sol, ha enviat el seu cop de cap per damunt la porteria defensada per Cuéllar. Una bona opció desaprofitada. Una més, comptant les de l´últim dia contra el Sevilla.

Tot i aquest avís, la batuta la portava el Leganés i la pilota cremava als peus dels visitants. Eraso ha rematat fora al minut 7 i al 19, Juanpe ha hagut d´aparèixer al moment precís per refusar una rematada a boca de canó de Beauvue. Els de Garitano havien triangulat a la perfecció i s´havien plantat amb molta facilitat a l´àrea rival; per sort, el canari ha posat la cama a temps i ha evitat un mal major.

Li ha costat, però ha despertat el Girona. Ha recol·locat una mica més les peces, tot intentant aturar les embestides d´un Leganés que ha perdut pistonada. No s´ha vist a un equip passador ni tocador, com en les primeres jornades a casa o fins i tot a Bilbao; han abusat els blanc-i-vermells de la pilotada, sense massa idees per generar joc, tot buscant sense massa èxit a Kayode o Stuani. Ha estat quan s´ha tocat amb criteri, que la millor oportunitat del primer temps ha aparegut. Just després de la mitja hora, ha triangulat el Girona des del mig del camp cap endavant. L´ha rebut Kayode al balcó de l´àrea. De primeres, el nigerià ha tocat l´esfèrica cap a l´àrea per l´entrada d´Stuani. Amb tot de cares per afusellar Cuéllar, l´uruguaià no ha fet altra cosa que enviar el seu xut a fora. Ni a porteria.

També ha tingut el gol Szymanowski, en l´última del Leganés abans del descans. La jugada ha nascut en l´únic córner que el Girona ha executat en els primers 45 minuts. Un mal llançament que ha acabat a les mans de Cuéllar. El contracop ha estat molt més ràpid que la defensa gironina. L´ha conduït Szymanowski, que ha fet un munt de metres sense que ningú li fes falta. A prop de l´àrea, ha provat un xut ajustat que ha sortit fora fregant el pal quan Butarque ja la veia a dins.

Ha tornat a sortir amb força el Leganés al segon acte. Fruit d´això, Gabriel ha tingut el gol a les seves botes en un contracop, però ha desaprofitar una bona ocasió enviant el seu xut a fora. Tot i aquesta aproximació, és cert que als de Garitano no se´ls ha vist tan còmodes des d´aquell moment fins al xiulet final, i han estat els gironins els que, possiblement, han gaudit de les millors oportunitats. Poques, però almenys un parell haurien pogut acabar en gol. La primera, al 59. Una falta botada per Granell i enverinada cap a la porteria, la fregat Juanpe amb el cap. Després del bot, Cuéllar s´ha hagut d´estirar per enviar la pilota a córner amb la punta dels dits.

Més clara ha estat la següent, al 72. De nou, Juanpe n´ha estat el protagonista. Després de dos córners sense perills, tots ells a les mans del porter, el tercer ha acabat connectant amb el cap del defensa canari. La rematada ha acabat impactant amb el travesser, escapolint-se el que hauria pogut ser el 0-1.

Machín ha canviat Bernardo per Muniesa i després ha fet entrar Douglas Luiz per Granell. Peça per peça, com també l´entrada de Portu per Kayode. Els canvis no han ajudat a revolucionar un partit que hauria pogut canviar si al 81, l´àrbitre no hagués anul·lat una acció en què Amrabat ha acabat marcant. El davanter, pretès pels gironins en aquest mercat d´estiu, ha rebut la pilota en fora de joc i ha batut Iraizoz amb un xut ajustat. Quan Butarque ja ho celebrava, Melero López ha fet cas al seu assistent.

Als últims minuts, no ha passat res però alhora ha pogut passar de tot. Moltes imprecisions i bastants nervis. Semblava que al Girona ja li anava bé el punt, però per si les mosques, buscava el gol. Sobretot, amb cavalcades d´un insistent Mojica per banda. A punt d´arribar-se al 90, Douglas Luiz ha tingut l´última, però el brasiler ha rematat fora des del balcó de l´àrea. Ja no hi ha hagut temps per a més. Empat, el primer del Girona a domicili a la màxima categoria. I dissabte, ve el Barça.

LEGANÉS: Cuéllar; Zaldua, Mantovani, Siovas, Rico; Eraso, Rubén Pérez, Brasanac (Omar, min. 58), Gabriel, Szymanowski (Amrabat, min. 66); i Beauvue (Érik Morán, min. 83)

GIRONA: Gorka; Maffeo, Juanpe, Alcalá, Muniesa (Bernardo, min. 59), Mojica; Pere Pons, Granell (Douglas Luiz, min. 71), Borja García; Kayode (Portu, min. 82) i Stuani.

ÀRBITRE: Melero López (comitè andalús). Ha amonestat Stuani, Juanpe, Douglas Luiz (Girona); Rubén Pérez, Zaldua (Leganés).

ESTADI: Butarque. 9.781 espectadors