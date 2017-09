El gironí Gumbau queda fora de la llista de convocats del Leganés

Gerard Gumbau va deixar aquest estiu el Barça B per provar sort a Primera amb el Leganés però, de moment, les oportunitats li arriben en comptagotes. Ahir el migcampista gironí va tornar a quedar fora de la convocatòria i no va tenir l'oportunitat d'enfrontar-se a l'equip on es va formar abans de fer el salt cap al Barcelona. Gumbau havia explicat dilluns que li feia especial «il·lusió» jugar contra el Girona i esperava convèncer el tècnic Asier Garitano. A l'hora de la veritat, i ja van tres partits seguits, l'entrenador no va comptar amb ell. El futbolista de Campllong tindrà una nova ocasió el cap de setmana que ve en la visita que els madrilenys faran al Las Palmas.