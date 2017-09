Àlex Granell: 'Serà un partit diferent'

Àlex Granell, un dels capitans del Girona, ha destacat que el partit de demà contra el Barcelona "serà un partit diferent" i que a l'equip gironí tots estan "motivats per jugar contra un dels tres millors equips del món".

"Ens fa molta il·lusió perquè hem suat molt per arribar a Primera Divisió. Cada partit és una experiència única, però el de demà el vivim amb unes sensacions i uns sentiments diferents", ha afegit.

El migcampista ha remarcat que els últims anys els gironins "que anys enrere" també s'identificaven amb el Barcelona, s'hagin bolcat amb l'equip: "Ara ha canviat. Pels carrers veiem als nens amb la samarreta del Girona, i la gent gran també és molt més de l'equip que abans. Demà a Montilivi es viurà una festa i es veuran els colors blanc i vermell. Tot l'estadi animarà al Girona".

Però davant, l'equip blanc-i-vermell tindrà a un Barcelona "que ve a jugar-se la lliga perquè volen seguir amb el ple de victòries", ha subratllat Granell, que també ha apuntat que el Girona ha d'intentar jugar "sense perdre la identitat".

"Tenim armes per intentar treure alguna cosa positiva. Estem amb tanta il·lusió que no ens plantegem perdre contra el Barça", ha apuntat.

En la mateixa línia, el '6' del Girona ha restat importància a que hagin de jugar un partit per tercera vegada en només sis dies: "Quan ve un equip d'aquesta magnitud, el cap passa per davant de les cames, i la il·lusió per damunt de la fatiga".