"Ara els nens d'aquí ja no tenen dubtes entre Girona i Barça, són del Girona"

El tècnic del Girona ha recordat aquest matí els crits de "Barça tremola, el Griona ja ha arribat" que alguns dels seus jugadors varen cridar des de la balconada de la Plaça del Vi en la festa de la celebració de l'ascens a Primera Divisió el maig passat. "Primer de tots ens hem de felicitar d'haver arribat fins aquí, de poder jugar un partit històric per al club, en el que és un somni per a tots com rebre el Barça amb totes les seves estrelles al saló de casa nostra que és l'estadi de Montilivi". Machín recorda que tots els partits "valen els mateixos punts", però ha tornat a deixar clar que "per a nosaltres tenien molts valor els de dijous a Leganés perquè és contra aquests equips amb els que ens juguem la temporada".

Pablo Machín està convençut que demà hi haurà "un ambient molt festiu i podríem haver omplert dos cops l'estadi de Montilivi perquè el Girona està engrescant molt a a l'afició i el Barça sempre arrossega gent". "A Girona hi ha molta gent que tradicionalment ha estat del Barça, però en aquests últims anys això ha anat canviant i crec que ara hi un 80% de seguidors del Girona i un 20% del Barça. Ara els nens de Girona no tenen dubtes d'escolilr entre Giroan i Barça", ha assegurat Machín recordant el video promocional que ha fet públic el club aquesta setmana on es veu un nen escolilnt la samarreta del Girona i no la del Barça entre les que té a la seva habitació.

Machín ha elogiat Messi, "el millor jugador del món", i a la plantilla blaugrana: "Està clar que hem d'intentar controlar Messi, però també a Suárez, Iniesta, Deulofeu... És un gran equip i qeu arriba en un moment impressionant ja que no només concedeix punts als rivals sinó que tant sols deixa que tinguin oportunitats de gols".

Sobre el seu equip, Pablo Machín ha confirmat que Marc Muniesa és baixa segura, té una lesió al bíceps femoral, i que Pedro Alcalá té mols numeros d'acabar jugant tot i que avui no ha entrenat per les molèsties que arrossega des de dies: "Muniesa està totalment descartat, mentre que Alcalá ha competit amb molèsties en els dos últims partits però crec que podrà jugar encara que no estigui al cent per cent del seu rendiment. Per a nosaltres és un problema tenir dos jugadors de la mateixa posició, centrals, amb problemes: un està descartat i l'altre és dubte".