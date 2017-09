El Barça jugarà demà a Girona, per primer cop, un partit oficial de Lliga. Fins ara l'únic que l'havia portat a la ciutat, amb el primer equip, havien sigut amistosos o duels de Copa Catalunya (abans, Generalitat), on en funció dels capricis de l'entrenador del moment a la convocatòria hi entraven més o menys figures. Els Messi, Suárez, Iniesta, Piqué, Busquets... enlluernaran en 24 hores sota els focus de Montilivi, com abans ho havien fet d'altres estrelles barcelonistes en els diversos precedents que existeixen. I és que els astres del Barça han jugat a Girona. Ho va fer Kubala a Vista Alegre, i també Johan Cruyff, Ronaldinho i el mateix Messi a Montilivi.

L'11 de febrer de 1951 el Girona va ser convidat a les Corts per disputar un amistós contra el Barça amb l'únic objectiu d'anar donant rodatge a Ladislao Kubala mentre s'esperava que rebés el permís per poder-hi debutar oficialment. Hi va arrencar un meritori 2-2, amb gols de l'hongarès i Oramas en un partit on les cròniques elogiaven l'actuació de Curbet. Uns mesos més tard, i com a cloenda d'una temporada decebedora que havia acabat amb el descens de l'equip a Tercera, els barcelonistes van tornar la visita amistosa. Vista Alegre es vestia de gala l'1 de juliol, ple de gom a gom, per veure en acció un jugador que ja feia vessar rius de tinta. Va guanyar el Barça per 2-6 amb un estel·lar Kubala, autor de tres gols, i on també va brillar un altre hongarès, Ulajki, amb dos. «El partit es va reduir a l'exhibició que a la segona part ens va oferir Kubala, juntament amb un nou element, Ulajki», detallava la crònica de Los Sitios, on s'afegia, amb conformitat, que «van ser el millor de la tarda, i amb això ja ens vam donar per satisfets». Kubala tornaria a Vista Alegre el 2 de de juliol de 1955 en un altre amistós entre Girona i Barça per estrenar l'enllumenat. La gran novetat va ser que l'hongarès va defensar per un dia la samarreta gironina, reforçant els locals. De tota manera, amb això no n'hi va haver prou per calmar el desencís de l'afició: els visitants van venir amb un equip sense figures (una selecció de futbolistes de l'Horta i l'Espanya Industrial amb Suárez d'única estrella).

Durant una bona colla d'anys el Barça va ser un habitual de les Fires. Tots Sants era sinònim de panellets i futbol. El 1956, per exemple, va jugar a Vista Alegre per celebrar els 50 anys del futbol gironí i els 25 del Girona FC. Hi eren Ramallets, Biosca, Coll, Martínez, Suárez, Saguer i Manchón, entre d'altres. Kubala, aquell cop no hi era, però sí que hi tornaria el 1959, també durant les festes de Sant Narcís. No es pot negar que hi va haver espectacle: 6-8.

L'estiu de 1970 a Girona la notícia esportiva era l'estrena de Montilivi, l'estadi que rellevava l'antic Vista Alegre. El Barça es va imposar per 1-3 el 14 d'agost, amb un bloc ple de figures que va omplir de gom a gom les graderies. El 1973, continuant amb la tradició dels partits de Fires, el Barça aterrava a Montilivi amb Johan Cruyff de gran atracció. Hi va golejar per 0-5 i l'holandés va ser el centre d'atenció, tot i que els golejadors van ser Rexach (2), Barrios (2) i Cos. L'inici de la crònica de Los Sitios deixa ben clares les coses: «primava més la visió en directe d'uns asos o, concretament, d'un d'ells, més que el que pogués donar de sí el partit. Cruyff només va jugar mitja part i en va tenir prou per «deixar en evidència una qualitat que nosaltres no anirem ara a descobrir». Aquell duel, per Tots Sants de 1973, arribava tot just quatre dies després que l'holandès hagués debutat amb el Barça en partit oficial contra el Granada al Camp Nou.

Cruyff contra Xavi Agustí

Fent un salt en el temps, Cruyff va tornar a Montilivi el 30 de maig de 1991 com a entrenador del «Dream Team». Aquell any la Copa Generalitat es va disputar amb un format de concentració a l'estadi. El Sabadell va tombar l'Espanyol en la primera semifinal i en la segona, els blaugrana s'imposaven al Girona (1-2) en un duel que va dur 10.000 persones al camp. Feia molts anys que no s'hi havia vist tanta gent. Xavi Agustí era el tècnic local i es va mostrar crític amb l'àrbitre per un penal a favor dels visitants: «És com quan en Butragueño cau dins l'àrea quan ha estat ell qui ha anat a tocar la cama del defensor i no al revés», explicava als vestidors. Els blaugrana van dur totes les estrelles d'aquell moment: Koeman, Laudrup, Stòitxkov, Ferrer, Amor, Begiristain... Koeman i Laudrup van marcar per al Barça i Carlos, per al bàndol gironí, que va plantar cara sobradament.